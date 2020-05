Foggia, l’impatto psicologico dell’emergenza Covid sul personale sanitario

, 25 maggio 2020. La cattedra di, in collaborazione con le UOC di Malattie infettive e Pneumologia dell’AOU Policlinico Riuniti di Foggia sta svolgendo uno studio sull’impatto psicologico dell’emergenza Covid-19 sul personale sanitario. Si tratta di un questionario anonimo, rivolto a Medici, Infermieri, Oss e a tutti i sanitari coinvolti nella battaglia contro il Covid-19. Richiede solo 10 minuti di tempo.

“Gentile Collega,

Le proponiamo di partecipare ad una ricerca esplorativa a cura della Psicologia Clinica dell’Università di Foggia. Lo scopo di questo studio è esplorare i fattori psicologici implicati nella gestione dell’attuale emergenza sanitaria. La Sua salute per noi è importante, pertanto Le chiediamo soltanto di dedicare 10 minuti del Suo tempo alle domande proposte. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto della privacy e della riservatezza e saranno utilizzati per scopi scientifici e assistenziali dalla Prof.ssa Annamaria Petito, dalla dott.ssa Antonella Calvio, dalla dott.ssa Melania Rita Difino, dalla dott.ssa Melania Severo e dalla dott.ssa Annalisa Zaffino. Per dubbi o informazioni può contattarci all’indirizzo e-mail: psycovid19fg@gmail.com“.