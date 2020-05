Frecce tricolori, il nuovo aereo testato da ingegnere foggiano

L’ingegner Fontanella, 30 anni, è uno dei giovani ingegneri aeronautici più promettenti di Leonardo. Dopo la laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l'Università Federico II di Napoli (votazione 110 e lode), Fontanella ha conseguito il dottorato di ricerca in Sistemi di navigazione e gestione delle missioni per Uas (aerei senza pilota)