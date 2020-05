Gargano, tutti al mare nonostante i divieti

(retegargano) La voglia di mare ha prevalso sui divieti ancora in atto. Nelle località balneari del Gargano da Siponto a Manfredonia, da Mattinata a Vieste e Peschici, centinaia di pugliesi hanno invaso ieri le spiagge tutte ancora chiuse perchè. I gestori dei lidi sono ancora impegnati a pulire gli arenili, mentre in direzione arrivano le prime prenotazioni. A Peschici il villaggio turistico Jalillo è ormai aperto da una settimana e sono arrivati i camperisti. Al mare i primi bagni e la prima tintarella. Come anche a Siponto e Vieste dove l’ampiezza delle spiagge permette la distanza sociale. L’attesa è finita: tutti al mare ma con le dovute precauzioni. Fonte: retegargano