Gino Lisa, FdI chiede notizie sulla riapertura lavori della pista

“Fratelli d’Italia chiede l’audizione, in commissione Trasporti, dell’i, al fine di conoscere lo stato dell’arte in vista dell’imminente riapertura degli scali pugliesi e dei lavori della pista al. In particolare per conoscere quali compagnie aeree hanno dato disponibilità a viaggiare da e verso la Puglia,, anche alla luce delle notizie riportate dalla stampa locale circa la cancellazione di alcuni voli da parte di una compagnia low-cost. Ricordiamo che il turismo è uno dei motori principali dell’economia pugliese e, pertanto, l’interesse delle istituzioni perché questo possa tornare ad essere fiorente dev’essere massimo”.

Dichiarazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo.