, 25 maggio 2020. “È inutile suonare qui non aprirà nessuno, cantava Adriano Celentano, invece a Bari e Foggia gli operatori del 118 gridano l’internalizzazione promessa e non risponde nessuno. È assordante il silenzio di Emiliano alle continue sollecitazioni per un celere tavolo tecnico con i sindacati, che fino ad ora, non sono stati convocati”. Lo dicono in una nota inviata a StatoQuotidiano gli operatori del 118 in protesta da settimane.

“Emiliano aveva promesso che avrebbe concluso la partita internalizzazione non appena l’emergenza Covid 19 fosse finita, ma la situazione è rimasta ancora invariata. Ci auguriamo che nei prossimi giorni, a stretto giro, si possa organizzare il famoso tavolo tecnico con i sindacati, promesso 5 mesi fa!, altrimenti saremo costretti a farci sentire, scendendo in strada e urlare fino a quando le orecchie e il cervello di Emiliano riusciranno ad ascoltare le nostre ragioni e a ricordare le sue promesse. Fino alla delibera.”