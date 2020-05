Il colera del 1865-1867 a Manfredonia. Sintomi e terapia da una relazione del medico Michele Cataleta

, 25 maggio 2020. Il 27.12.1866 il dottor fisico, componente della Commissione sanitaria del Comune di Manfredonia, su invito del Prefetto, redige una relazione sui sintomi manifestatisi su quanti si sono ammalati di colera che si è sviluppato a Manfredonia dal 5 settembre al 25 ottobre dello stesso anno. Tale relazione, pubblicata nel ‘‘BOLLETTINO 6’’ del Nuovo Centro di Documentazione Storica di Manfredonia (2004), minuziosa ed alquanto ricca di informazioni mediche, per motivi di spazio ha subito alcuni tagli che, comunque, non minano l’intellegibilità dell’intero contenuto.

Per lo più la manifestazione del morbo fu preceduta da prodromi più o meno sensibili; la persona invasa cominciò ad avvertire dispepsia e talora anerossia, frequenti borborigmi, sete avanzata, vomiturizioni e talora vomito effettivo di discreta copia di succo gastrico misto a bile degenere, tendenza alla diarrea e sovente manifestazione di quest’ultima costituita da materie alimentari non chilificate, e da quantità abbondante di bile acre e scura. […] Sviluppata la malattia i sintomi […] si ridussero ai seguenti.

Primo periodo. Gastralgia e non di rado gastro-enteralgia accompagnata e seguita da frequenti vomiti e deiezioni di materie prima biliose e poscia di natura sierosa bianchiccia con fiocchi albuminosi; […] lingua sbiadita coperta da densa patina bianca con papille rilevate; sete intensissima; […] respirazione alquanto avanzata; voce esile; addome morbido cedevole, o al più lieve tenzione nelle regioni ipocondriache; urine scarse e limpide come l’acqua, polso piccolo frequente e teso; cute arida increspata, anserina, contrazioni spasmodiche sommamente dolorose dei muscoli gemelli e soleare; tendenza agli estremi, specialmente pelvici, a raffreddarsi. Durante la evoluzione di questi sintomi le facoltà intellettuali si presentano del tutto sane; gli occhi acquistano una tinta cerulea, perdono alquanto la loro trasparenza, la pupilla è alquanto dilatata ed immobile, il globo oculare resta infossato verso la base dell’orbita, le palpebre acquistano un colore plumbeo, i margini delle cartilagini tarso si presentano grandemente arrossati e leggermente arrovesciati infuori, e la cute circostante alla periferia dell’orbita medesima si offre di colore plumbeo oscuro. […]

[Secondo stadio] Vomito copioso incessante e non di rado inane, in guisa che fa d’uopo apprestare frequenti bibite all’ammalato per allegerirgli le sofferenze di questi inutili conati; diarrea di materia sierosa, abbondante o per meglio dire incessante, senza che l’infermo tante volte se ne accorga; sete intensissima indescrivibile; lingua sbiadita arida coperta di densa platina bianco-giallognola, con papille rilevate e fredde al tatto, afonia completa; respirazione frequente sublime con alito freddo; mancanza totale del polso; moti del cuore frequentissimi ed appena percettibili collo stetoscopio; capelli irti; fronte corrugata; occhi infossati e quasi vitrei; pupilla dilatata ed immobile; viso affilato; prolabii plumbei; freddo marmoreo su tutta la superficie cutanea e peculiarmente alle estremità toraciche e pelviche; cianosi diffusa in larghe chiazze su tutta la superficie cutanea e più pronunziata intorno alle orbite, alle gote,, al naso, alle mani sino alla metà delle anti-braccia ed ai piedi sino verso le ginocchia; granchi ora più intensi ed affligenti del primo stadio e diffusi su tutta su tutta la superficie del corpo, ora limitati alle sole sure e piedi ed ora del tutto cessati, iscuria renale e vescicale costante; frequenti mosse convulsive di breve durata e non di rado sincopi e lipotimie; facoltà intellettuali sane, ma ciò nonostante l’infermo come assiderato dal fulmine, prostrazione progressiva delle forze. Laddove ad onta delle cure apprestate i sintomi su descritti continuano tuttavia ad inferocire, l’infermo cessa ad un tratto di vivere e sovente la vita si spegne quando gli assistenti l’infermo credono che egli già comincia a migliorare; e ciò per la naturale ragione che avendo l’efficienza morbosa produttiva della malattia cagionata la paralisi irreparabile del sistema nervoso della vita animale, tutte le sofferenze dell’ammalato pria che la vita del tutto sia finita.[…]

Quest’ultimo stadio è distinto dai seguenti sintomi: vomito e diarrea sensibilmente decrescenti, cessazione dei granchi, riapparizione della voce, polso in principio appena sensibile e gradatamente rianimandosi, sudore dapprima freddo e poi a poco a poco più caldo scorrente dalla fronte delle gote dal collo, lento calore che man mano invade tutta la superficie cutanea, sete meno molesta, lingua leggermente rossa coperta da patina biliosa, indi leggiera febbre, la quale a misura che più si sviluppa allontana dall’ammalato le residuali manifestazioni del morbo che ha sofferto. Indi cominciano le orine gradatamente a scorrere pria come se lo infermo fosse affetto da stranguria e poscia in maggior quantità finché la segrezione ed emissione di esse vanno a ricostituirsi. Giunto l’ammalato in tale stato o procede verso la completa guarigione, […] ovvero, com’è più frequente, sopravvengono postumi altrettanto letali quanto il morbo da cui furono prodotti. […]

Volendo infine accennare i metodi curativi eseguiti e quelli che fecero miglior prova, esporrò quanto si è praticato sugli attaccati in questo Comune ed i risultamenti ottenuti, nella intelligenza che gl’infermi furono assistiti nelle rispettive abitazioni da persone familiari ed in simili epidemie rimanendo lo spirito pubblico eminentemente concitato e malamente prevenuto contro medici e medicine non di rado le cure apprestate furono neglette, contaminate, preferite a specifici e segreti e sovente amministrate con gli stessi.

Quando il colera pria di svilupparsi suol essere preceduto da sintomi prodromi, […] il metodo curativo che si è applicato in questo stato e che ha prodotto sempre i suoi utili risultati è stato il seguente. Frizioni aromatiche costituite da alcol canforato sulle parti del corpo tendenti all’algore e specialmente alle estremità pelviche e toraciche, gl’infermi si sono fatti avvolgere in ampi panni lana caldi e sufficientemente coperti, internamente gli si è apprestato delle frequenti bibite aromatiche di decozione di camomilla o di mentastro, o di tiglio avvalorate da poche gocce di laudano liquido e se il vomito e la diarrea erano incessanti […] i clisteri di soluzione di amido o decozione di riso a cui secondo l’importanza si è aggiunto il semicupio ovvero il bagno di acqua dolce a grata temperatura e proporzionato alla sensibilità dell’infermo.

Manifestata la malattia in tutte le sue forme, oltre alle solite coperture esterne grandemente aumentate, si è adoperato l’ammoniaca con alcool per frizioni sulla superficie cutanea e peculiarmente alle estremità e sullo speco vertebrale, sul quale sonosi sovente praticati anche frizioni di ghiaccio, larghi sanapismi sono stati applicati sulle parti algide o tendenti all’algore, come anche sull’addome, si è circondato l’infermo con mattoni caldi e quant’altro è sufficiente a mantenere equilibrata la termogenesi della superficie. Il bagno dolce e a piacevole temperature è stato sovrano remedio in tali casi, e tanto più utile, quanto più frequentemente amministrato. Se non che quando l’algore è molto sensibile, ed il polso continua ad essere evanescente, allora il bagno vuol essere amministrato freddo o appena appena temperato; stantechè diversamente le forze più si prostrano ed uscito l’ammalato dal bagno più si raffredda. […]

[Farmaci adoperati]: Il tricloruro tanto vantato, non solo non ha risposto alle indicazioni, ma si è dovuto abbandonare per suoi perniciosi effetti, specialmente sul pendolo della vita che a preferenza risentiva la sua violenta impressione. L’alcool canforato, l’acetato d’ammoniaca e l’ammoniaca liquida e le decozioni aromatiche valgono come coadiuvanti, essendo per loro stesse insufficienti a debellare i sintomi gravi del colera. Il carbonato di ammoniaca e l’ammoniaca liquida han prodotto qualche beneficio; se non che vogliono essere accompagnati dai preparati oppiacei. […] Sicchè per quanto si è potuto scrupolosamente osservare negli attacchi di colera in questo Comune, […] il medicamento che meglio risponde a sopprimere il vomito e la diarrea, ad allontanare l’algidismo, a riequilibrare la termogenesi, in una parola a trionfare meglio che qualunque altro della garavezza dei sintomi sviluppati; si è l’oppio ed i suoi preparati, ben s’intende in connubio, secondo il caso, con gli incitanti diffusivi più o meno cospicui. […]

I malati non trattati con oppio hanno presentato, rispetto a quelli trattati, una maggiore incidenza di sintomi tifoidei minacciosi, cioè di vomito e diarrea.

A cura di Lorenzo Pellegrino e Tommaso Prencipe