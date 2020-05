Lidi. “Emiliano, troppa autonomia ai sindaci: ci sarà concorrenza sleale”

Di seguito il testo della lettera che il consigliere regionaleha inviato al presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, sull’apertura delle spiagge in vista della nuova stagione balneare post Covid-19. “Gentile presidente Emiliano,la discrezionalità lasciata ai sindaci di poter autonomamente decidere, in quanto autorità sanitarie del territorio, l’apertura o la chiusura delle spiagge pubbliche, rischia di creare situazione di concorrenza sleale tra imprenditori (albergatori, ristoratori, proprietari di bed and breakfast) risiedenti in Comuni confinanti. Può accadere infatti che ci siano Comuni in cui i sindaci decidano di mantenere le spiagge aperte ed altri, confinanti, in cui invece al contrario le spiagge siano chiuse.

Per questo ritengo necessario un coordinamento da parte della Regione con Sue indicazioni precise su scelte chiare, coerenti e concordanti. Cordiali saluti, dott. Gianni Liviano”.