Manfredonia, “Come alla festa della Madonna”

, 25 maggio 2020. CHE DOMENICA bestiale la domenica con il coronavirus. Almeno così avrebbe dovuto essere. E’ stata invece una domenica piena di movimento di gente che manco la Festa della Madonna. Gente dappertutto, in viale Miramare, per il corso piazzette comprese, a Siponto e relativo viale, sul porto turistico, insomma tutti gli spazi utili per stare all’aria aperta erano intasati di gente, giovani soprattutto. Niente mascherine, niente distanze regolamentari, niente precauzioni di sorta. E mica solo manfredoniani. No, sono arrivati anche da Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Monte Sant’Angerlo. Rimanendo le spiagge chiuse, gli stakanovisti del mare si sono riversati sulla scogliera dell’Acqua di Cristo.

NATURALMENTE tanto movimento ha interessato anche le strade cittadine e adiacenti, a loro volta zeppe di automobili. E manco a dirlo presi d’assalto bar, gelaterie, pizzerie. Per farla breve: una giornata consumata fino a tardi, come se niente fosse, come se si trattasse di una giornata festiva d’agosto. Una movida condizionata.

E IL COVID-19? Il demone che aleggia sul mondo facendo una caterva di morti? E tutti i decreti governativi con le accurate prescrizioni minuziosamente precisate in centinaia di pagine?

TUTTO messo da parte, dimenticato, snobbato. I controlli? Difficile oggettivamente barcamenarsi tra tanta folla vagante. Tutto bene dunque? La gente si è come liberata da un peso che la teneva oppressa. La speranza è che abbia ragione chi, facendo riferimento ai social e alla stessa TV, dà credito a quegli scienziati che asseriscono che il virus ha perso la sua carica infettiva; e torto chi, facendo anch’essi riferimento a scienziati che attraverso gli stessi social e emittenti, raccomandano di tenere a bada il covid, rimangono allerta e guardinghi.

I PROSSIMI giorni diranno quali siano stati gli effetti di questa libera uscita collettiva non autorizzata.

A cura di Michele Apollonio, Manfredonia 25 maggio 2020