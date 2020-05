Manfredonia, esplosione in via Tribuna: ascoltati cittadini. “Nessuno ha subito minacce”

, 25 maggio 2020. Come anticipato da StatoQuotidiano.it , un’esplosione è avvenuta ieri, tra le ore 15.25 – 15.35, in via Tribuna a Manfredonia, dopo via Stella. Da raccolta dati, non è stato accertato dagli inquirenti se si sia esploso un’ordigno o un grosso petardo artigianale. Di certo, lo stesso è stato posizionato sul marciapiede con successiva esplosione e leggeri danni per un’auto parcheggiata nei pressi. Sul posto ieri, i Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia, e gli operatori dei Vigili del Fuoco del distaccamento di. Accertamenti in corso.

I Carabinieri hanno ascoltato tutte le persone che potenzialmente potevano essere interessate al fatto. Nessuno ha fatto dichiarazioni interessanti e nessuno ha detto di aver ricevuto minacce. Le indagini procedono.

