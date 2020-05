Pista ciclabile Corso Roma, 4 incidenti in 24 ore. D’Emilio “Cordoli a norma”

Foggia, 25 maggio 2020. La pista ciclabile di corso Roma è al centro delle polemiche perché si è allagata a causa della pioggia, i commercianti la contestano perché “diminuiscono i parcheggi” in una zona dove ci sono scuole e perché impedirebbe, anche, il carico e scarico della merce. Inoltre, in questi giorni di lavori, qualche auto si è incastrata nei cordoli, almeno quattro gli incidenti avvenuti ieri.nella prima giunta Landella quando Foggia vinse il bando regionale nell’ambito del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile). Di questa idea urbana va particolarmente fiero: “A costo zero per l’amministrazione e a cui hanno collaborato tutte le realtà associative che si occupano di ciclisti a Foggia”. La pista che ingloba Corso Roma è lunga 4 km e va dalla stazione all’aeroporto, lavori per altri percorsi di bicilette, frutto di altri progetti, procedono a Croci nord, in via San Severo, in Viale Europa. “Vedere tanta gente in bici fa piacere, mi riferisco alle persone che domenica mattina usavano questo mezzo andando verso la periferia”.

Consigliere, lei era assessore all’urbanistica quando questo progetto è stato approvato e vinto, cosa non va in questa pista di corso Roma, molto criticata? Niente, è in fase di realizzazione, se in un palazzo getto le fondamenta non possono chiedere già la stanza completa. Questa pista avrà tutta la segnaletica orizzontale e verticale, i semafori, tutto a norma di legge.

Ma si è allagata alla prima pioggia, sui social non sono mancate le ironie. Si dovrà correggere qualche pendenza, ma se la pioggia che dovrebbe scendere in un mese arriva in un’ora si allaga tutta la città, non solo la pista ciclabile, e quando piove si può prendere la macchina. Allora nelle città dove c’è la piena dei fiumi..

Ma questa è la città dei cordoli, si ricorda la storia di piazza Cavour? In altre città non solo si usano i cordoli ma si ornano anche con le piante.

Forse sono troppo invasivi. Sono a norma del codice della strada, come la larghezza e l’altezza della pista, se poi dovevamo segnare delle strisce per terra, come abbiamo visto fare tante volte, e dire: ecco questa è una pista ciclabile, non è questo il caso. Chi guida l’auto non sia distratto. Questi cordoli sono a difesa dei ciclisti, in qualche città sono state costruite con il guardrail.

Le macchine non li vedono, non sono segnalati? La ditta ha tolto una parte delle transenne per permettere una migliore fruizione della strada principale e delle traverse laterali, che non vuol dire che non sono segnalate, le critiche si fanno dopo il collaudo. Il Comune ha consegnato i lavori al cantiere e li prenderà in carico quando saranno completati.

Che tempi sono previsti? E’ un lavoro che durerà altri 6 mesi e la ditta sta cercando di fare il prima possibile.

Alcuni negozianti della zona ritengono che con la pista ciclabile sia più difficile il carico e scarico. Ma loro devono farlo negli orari consentiti, o la mattina presto o di notte, non si può consentire questo scarico la mattina alle 10, se vogliono puntualizzare possiamo farlo anche noi. Per le innovazioni ci vuole tempo, vengono assimilate lentamente, anche ai negozianti del centro all’inizio non piaceva l’isola pedonale ma non è più così.

I parcheggi per le auto si riducono in una zona dove ci sono anche scuole, le riporto quanto pensano i commercianti della zona. Le piste ciclabili sono fatte per liberare la città dalle auto, è una questione di qualità della vita, si vada a lavoro con la bici. Foggia ha un clima caldo per 9 mesi all’anno, è tutta pianeggiante, è la città ideale per le biciclette. Abbiamo previsto alcune velostazioni in varie parti della città, oltre a quella del nodo intermodale purtroppo vandalizzata, per esempio al parcheggio Zuretti o nei pressi di piazza Italia.