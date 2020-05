Presidenza del consiglio blindata dal regolamento, si propone la modifica

Domani si riunirà l’apposita commissione per la modifica del regolamento comunale in base ad una proposta presentata e firmata da 18 consiglieri di maggioranza. Ben rappresentati tutti i partiti e le civiche che sostengono la coalizione al governo della città.Nel prossimo ordine del giorno dovrebbe essere anche prevista l’approvazione del documento unitario sull’emergenza coronavirus in città, ultimato con la collaborazione di tutte le forze politiche presenti in aula.

La minoranza contesta le modalità delle modifiche al regolamento: “Ancora una volta la sacralità di quel regolamento che garantisce il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, viene violata ad uso e consumo proprio, per risolvere attriti e divergenze, lotte intestine all’interno dell’attuale maggioranza”. Per la maggioranza, secondo fonti interne, “si tratta di un normale atto di democrazia che non riguarda questioni personali. Il regolamento attuale non contempla il caso in cui un presidente non si stato eletto con due votazioni piene ma alla terza con ballottaggio, si modella solo per chi ha ricevuto una specie di acclamazione in aula al momento del voto”.

Il regolamento attuale prevede che per revocare la fiducia al presidente serva una maggioranza piena (23 consiglieri), la modifica “abbassa il quorum” e riduce, sempre secondo fonti di maggioranza “il garantismo del presidente del consiglio – non chi è in carica oggi ma la figura istituzionale – anche rispetto al sindaco”.

Pippo Cavaliere, consigliere di centrosinistra, ricorda: “Noi qualche mese fa abbiamo con un comunicato reso chiaro che non vogliamo entrare in queste beghe che riguardano la maggioranza, sono problemi che devono risolvere loro, vediamo come si evolve la situazione, ma credo che ci asterremo su un’eventuale votazione in consiglio. In un momento in cui ogni briciolo di energia dovrebbe essere riservato alla città ci si perde in queste lotte personali. Ci sarebbe anche da chiedersi perché si voglia sfiduciare”. Insomma, se non ci fosse stato un evidente corto circuito comunicativo fra maggioranza e presidenza, il problema si sarebbe posto oggi?