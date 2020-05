Report, “l’affaire Covid”: retroscena sui 4,5 mln donati da Fedez (video)

FRAME VIDEO REPORT (RAI 1)Quanto ha guadagnato con l’emergenza Covid-19 la sanità privata nel nostro paese? Nel Lazio gli ospedali accreditati mangiano oramai la fetta maggioritaria dei fondi stanziati dalla Regione per la sanità: ai privati infatti lo scorso anno è andato il 54 per cento delle risorse. E con il coronavirus si sono proposti per gestire l’emergenza. Come il gruppo Angelucci.. In Lombardia invece l’inchiesta fa i conti in tasca ai principali gruppi privati, scoprendo che parte dei loro notevoli guadagni, senza essere tassata in Italia, finisce nei Paesi Bassi, dove il premier Mark Rutte è uno degli acerrimi nemici dell’Italia quando si parla di flessibilità sui conti. Il cantante e influencer Fedez rivela invece il retroscena inedito dietro alla donazione da 4 milioni e mezzo di euro fatta al San Raffaele di Milano.

In poco più di una settimana Fedez e Chiara Ferragni hanno raccolto 4 milioni e mezzo di euro che sono stati devoluti al San Raffaele, ospedale privato del gruppo San Donato. Ma all’inizio la loro iniziativa di beneficienza era destinata a una struttura pubblica milanese. Che cosa è andato storto?

