San Filippo Neri compatrono di Manfredonia: il 26 maggio la sua ricorrenza (dimenticata)

Manfredonia, 25 maggio 2020. E’ IL TERZO compatrono di Manfredonia, ma è stato dimenticato da parecchio. Talvolta anche per i santi occorre fortuna. Anche per loro c’è il vaglio del consenso o meno del popolo. E’ il caso di San Filippo Neri, che tra i tantissimi riconoscimenti di santità tributatigli in tutta Italia, annovera anche quella per l’appunto di. Tre patroni con tre storie diverse che in ogni caso contrassegnano l’evolvere della storia di Siponto-Manfredonia e delle preferenze dei fedeli.

SAN LORENZO Majorano è il patrono così definito dalla storia: vescovo di Siponto ove arrivò da Costantinopoli nel 491 chiamato da sipontini in grande difficoltà per la nomina del nuovo Pastore della chiesa locale dopo venti anni di sede vacante. La Madonna di Siponto è la patrona eletta dal popolo, ma benché la sua venerazione risalga ai primi tempi del cristianesimo a Siponto ove è rimasta maestosa, tra i resti della città distrutta, la basilica che ne conservava i due simulacri, la statua lignea e l’icona, trasferiti poi nella cattedrale di Manfredonia, solo nei primi decenni del 1.800 i festeggiamenti hanno assunto la dimensione di “festa grande” della città.

TRA san Lorenzo e la Madonna si inserisce san Filippo Neri che a differenza dei “colleghi” compatroni, è l’unico abilitato al titolo di compatrono di Manfredonia con una bolla papale richiesta e ottenuta dal cardinale Vincenzo Maria Orsini (1649-1730), grande estimatore del santo fiorentino, allorquando divenne arcivescovo di Manfredonia (1685-1680), assurto poi al soglio pontificio con il nome di Benedetto XIII.

DI SAN FILIPPO NERI si conserva in cattedrale una statua a misura naturale realizzata in cartapesta dai maestri leccesi. Per questa caratteristica, la cartapesta, san Filippo è identificato come il “santo di cartone”; così come all’altro compatrono san Lorenzo, al gesto di benedizione con le tre dita, l’arguzia popolare attribuisce il significato di “300 fichidindia”.

FINO al vescovado di Andrea Cesarano (1931-1969) i tre compatroni uscivano insieme in processone. Con l’arcivescovo Valentino Vailati (1970-1990) la tradizione si è interrotta: per ragioni anche di ordine pratico le processioni sono state separate. La principale rimane quella del Quadro della Madonna di Siponto (31 agosto) peraltro una copia dell’originale ormai stabilizzato nella cappella predisposta dallo stesso Vailati in cattedrale (anche alla Sipontina, l’altra immagine della Madonna di Siponto, è stata dedicata una apposita cappella) per l’opportuna conservazione dell’icona logorata dal tempo.

UN PELLEGRINAGGIO, quello della Madonna di Siponto per tutta la città accompagnata da una folla straripante di fedeli e non. Alquanto modesta la processione di san Lorenzo (7 febbraio). Sparita del tutto quella di san Filippo Neri (26 maggio) il quale, a dispetto della sua indole gioiosa tanto da essere chiamato il “giullare di Dio”, rimane mestamente solitario nella sua vetrina in cattedrale con le braccia allargate come a dire “sia fatta la volontà del popolo”.

Michele Apollonio