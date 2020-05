San Severo festeggia i 100 anni della signora Ada Celestina Cota

, 25 maggio 2020. La Città di San Severo festeggia ancora una centenaria in questi primi mesi del 2020. Lo scorso 22 maggio ha compiuto 100 anni la signora Ada Celestina Cota, nata a San Severo il 22 maggio 1920 festeggiata in casa dai figli, con tutte le opportune precauzioni dettate dalle prescrizioni governative per l’emergenza della pandemia COVID 19.

Proprio per questo motivo il Sindaco Francesco Miglio, invitato dal figlio Alberto Gravina, non è stato presente alla sobria cerimonia: “Alla Signora Ada dedico pubblicamente il mio più affettuoso saluto e le auguro di vero cuore buon compleanno insieme a tutta la nostra comunità. La signora Ada ha vissuto 100 anni vita e di storia sanseverese, a lei l’augurio di tanti altri anni di vita da trascorrere con l’affetto di tutti i suoi cari”.

La signora Cota, subito dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, si è unita in matrimonio con Leonardo Gravina, il quale rientrava a San Severo dopo aver combattuto due anni ed averne trascorso altrettanti in una dura prigionia per mani degli ex alleati tedeschi. Quattro i figli nati dalla felice unione: Mario, deceduto in tenera età, Luigi, Soccorsa e Alberto. Si è dedicata con amore alla famiglia, madre semplice e affettuosa nella quotidianità, unitamente al marito (deceduto all’età di 79 anni) ha trasmesso ai propri figli i valori essenziali della vita, educazione, onestà e rispetto. E’ stata una mamma premurosa e con tanto amore oggi viene accudita dai figli. Ha sempre vissuto a San Severo. Tanti auguri NONNA ADA!”.