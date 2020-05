“Task Force di Emiliano per la Puglia? La Provincia di Foggia non esiste”

Bari, 25 maggio 2020. “La storia si ripete ancora una volta, la Capitanata per il Presidente Emiliano non esiste. Nella Task Force scelta per la ripartenza della Puglia in materia economia e sociale non risulta nessun appartenente alla Capitanata”. Lo dice in una nota Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia.