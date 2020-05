Tassisti pugliesi contro Emiliano, “grave crisi dal lockdown per il Coronavirus”

(gazzettadelmezzogiorno). I tassisti pugliesi domani lanceranno “un grido d’allarme per la grave crisi causata dal lockdown per il Coronavirus»”. Lo rendono noto le cooperative ‘Taxi 099’, ‘Taxi Driver’, ‘Taxi 2 Mari’ e i tassisti autonomi di Taranto. A Bari, i tassisti aderenti al ‘Consorzio Radio Taxi’ si raduneranno in largo Giannella e successivamente si sposteranno davanti al palazzo della Presidenza della Regione Puglia, dove sono attesi anche colleghi provenienti da Brindisi, Taranto, Lecce, Foggia, San Giovanni Rotondo e Fasano. Saranno garantiti i servizi essenziali per disabili e collegamenti urgenti da e per le strutture ospedaliere. I tassisti, a quanto si apprende, chiedono una convocazione al governatore Emiliano per sollecitare innanzitutto un contributo di mantenimento ai titolari di licenze, così come accaduto in altre regioni.