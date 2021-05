Consiglio regionale: approvate modifiche alla norma in materia di VIA

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge, con cui si modifica la norma vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), presentata dai consiglieri regionali del Pd Filippo Caracciolo, Fabiano Amati e dall’assessore regionale alle opere pubbliche Anita Maurodinoia.

Nelle more di un complessivo adeguamento della normativa regionale alla normativa statale in materia di impatto ambientale, ovvero di completa rivisitazione della legge regionale 11/2001 rispetto al decreto legislativo 152/2006, si è reso necessario apportare alcune modifiche alla legge regionale che si inseriscano nel solco normativo più volte aggiornato, della disciplina nazionale, per evitare di ricorrere al blocco di opere infrastrutturali importanti.

Con la modifica apportata si dà la possibilità di ottenere un’ulteriore proroga. Pertanto, la norma relativa agli effetti della VIA viene riscritta, specificando che l’autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l’estensione di validità temporale.

Su proposta del consigliere Fabiano Amati è stato approvato all’unanimità un emendamento che consente l’applicazione, in coerenza con le disposizioni previste per i provvedimenti amministrativi scaduti in periodo d’emergenza Covid, del periodo di proroga e di estensione della validità anche per i provvedimenti amministrativi in materia ambientali adottati dalla Regione, dalle Province o da qualunque ente pubblico a ciò abilitato dalla normativa statale e regionale.