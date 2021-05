Cristiano Ronaldo criptico: messaggio d’addio alla Juventus?

(STATOQUOTIDIANO, ore 12, 25 maggio 2021). La certezza sono i campionati europei che il fuoriclasse lusitano si appresta a disputare con il suo Portogallo mentre come diceva Lorenzo il Magnifico del “ doman non v’è certezza”. Cristiano Ronaldo tiene in ansia tutti i suoi estimatori bianconeri e gli appassionati italiani, che si chiedono se l’anno venturo, con la riapertura degli stadi, potranno ammirare ancora sui prati verdi italici le sue prodezze e magie calcistiche.

“Ho vinto tutto, a livello di squadra e individuale, in Inghilterra, Spagna ed Italia, sono felice di aver lasciato il mio segno e dato gioia ai tifosi. Questo è ciò che mi dà gioia, per cui lavoro e che inseguirò fino all’ultimo giorno”.

In lungo post ufficiale il bianconero riassume ciò che è stato capace di fare nei massimi tornei dei principali Paesi in cui ha militato, elencando tutti gli obiettivi e le vittorie di squadra e personali. Escluso il possibile ritorno in terra patria, dove lo Sporting Lisbona, potrebbe proporgli di chiudere la carriera, le possibili destinazioni del portoghese restano ben poche. Un’avventura nuova di zecca in terra francese, con il ricchissimo Psg, per provare a conquistare gli stessi trionfi anche d’Oltralpe, o ripartire dal Manchester United dove si accese la sua stella.

La telenovela avrà il suo epilogo ben presto. Un campione che per le casse bianconere pesa a bilancio circa 60 mln di euro, che senza la qualificazione per la prossima Champions League, la Juventus non avrebbe più potuto permettersi visto l’indebitamento in era covid ma l’insperato pass ottenuto all’ultima giornata di serie A, con nuovi ricavi all’orizzonte ridà speranza ai supporters della Vecchia Signora.

“We stand together” conclude. Insieme con chi? Alla Continassa e dintorni si spera sia con loro.

IL POST INTEGRALE (TRADOTTO)

La vita e la carriera di qualsiasi top player sono fatte di alti e bassi. Anno dopo anno, affrontiamo squadre fantastiche, con giocatori straordinari e obiettivi ambiziosi, per cui dobbiamo sempre dare il massimo per mantenerci a livelli di eccellenza.

Quest’anno non abbiamo potuto vincere la Serie A, complimenti all’Inter per il meritato titolo. Devo però dare valore a tutto quello che abbiamo ottenuto questa stagione alla Juventus, sia collettiva che individuale. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il trofeo Top Scorer di Serie A mi riempiono di felicità, soprattutto per la difficoltà che portano con sé, in un paese dove nulla è facile da vincere.

Con questi traguardi, ho raggiunto un traguardo che mi ero prefissato sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia: vincere il campionato, la Coppa e la Supercoppa, ed essere anche il miglior giocatore e il miglior marcatore in questo grande paese calcistico pieno di giocatori incredibili, club giganti e una cultura calcistica molto propria.

Ho già detto che non inseguo dischi, i dischi mi inseguono. Per chi non capisce cosa voglio dire con questo, è molto semplice: il calcio è un gioco collettivo, ma è attraverso il superamento individuale che aiutiamo le nostre squadre a raggiungere i loro obiettivi. Si cerca sempre di più in campo, lavorando sempre più fuori campo, che emergano record e i titoli collettivi diventano inevitabili, alcuni sono la conseguenza naturale dell’altro.

Quindi, sono molto orgoglioso di questo fatto che è stato ampiamente replicato negli ultimi giorni: Campione in Inghilterra, Spagna e Italia; Coppa in Inghilterra, Spagna ed Italia; Supercoppa vincitore in Inghilterra, Spagna, Italia; Miglior giocatore in Inghilterra, Spagna e Italia; miglior marcatore in Inghilterra, Spagna e Italia; Oltre 100 gol per un club in Inghilterra, Spagna ed Italia. Niente è paragonabile alla sensazione di aver lasciato il segno nei paesi dove ho giocato, e di aver dato gioia ai tifosi dei club che ho rappresentato. Questo è ciò per cui lavoro, questo è ciò che mi commuove e questo è ciò per cui continuerò sempre a rincorrere fino all’ultimo giorno.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo viaggio! Siamo uniti!

A cura di Antonio Monaco, 25 maggio 2021