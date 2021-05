Cusmai (Lega): “Grazie al Prefetto Grassi. Buon lavoro al dr. Carmine Esposito”

Foggia, 25 maggio 2021. “Salutiamo sua Eccellenza, il Prefetto Raffaele Grassi, augurandogli buon lavoro nella sua nuova esperienza e ringraziandolo per la disponibilità e professionalità che ha sempre avuto nei nostri confronti, facendo sentire in questo territorio con grande forza la presenza dello Stato e delle Istituzioni per salvaguardare la legalità che ha assoluto bisogno di prevalere su qualsiasi altra logica”.

“Auguriamo buon lavoro al nuovo Prefetto, dott. Carmine Esposito, mettendoci immediatamente a disposizione per una trasparente collaborazione affinché i valori più puri e belli della politica possano realizzarsi.

Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia