Daniele ucciso nel sonno con 33 coltellate: autopsia sul corpo del giovane foggiano

(foggiatoday). 33 coltellate inferte nel sonno mentre dormiva sul divano. Questo il risultato dell’autopsia eseguita sul corpo di Daniele Tanzi, il 18enne di Casalmaggiore originario di Foggia ucciso dal 19enne reo confesso Patrick Mallardo all’interno dell’ex mulino di via Volturno a Parma.

Secondo le prime informazioni sui risultati della perizia – riporta Parmatoday – non ci sarebbero segni di difesa da parte di Daniele, sorpreso mentre si trovava in una situazione in cui non si sarebbe potuto difendere. Sarebbero bastate le prime tre coltellate per ucciderlo: Patrick Mallardo ne avrebbe sferrate altre 30.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti Mallardo sarebbe arrivato all’interno dell’edificio abbandonato con l’idea di uccidere entrambi: sia Daniele che Maria Teresa, la sua ex fidanzata. Dopo l’omicidio si è cambiato, utilizzando i vestiti ‘puliti’ che si era portato da casa.

Patrick voleva uccidere anche Maria Teresa

L’idea era quella di uccidere entrambi: prima Daniele, di modo che non sarebbe potuto intervenire quando la sua furia si sarebbe scagliata anche su di lei. Questo il piano folle di Patrick Mallardo che, secondo una possibile ricostruzione dei fatti in mano agli inquirenti, avrebbe deciso di porre fine al rapporto tra i due. (FOGGIATODAY).