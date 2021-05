Foggia, assessore alla legalità “La giustizia farà il suo corso”

Foggia, 25/05/2021- (gazzettamezzogiorno) «La giustizia fa il suo corso e punisce chi si è macchiato di tali reati». Così l’assessore alla legalità del Comune di Foggia, il colonello della Guardia di Finanza Francesco Gazzani, ha commentato lo scandalo giudiziario

che ha travolto il comune di Foggia e che il 21 maggio scorso ha portato all’arresto del sindaco, Franco Landella e di altri consiglieri comunali con le accuse di corruzione e tentata concussione.

Il finanziere è entrato a far parte della giunta tecnica nominata dall’ex sindaco Landella il 17 aprile e, malgrado il terremoto giudiziario, è rimasto in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale decretato oggi dal prefetto in seguito alle dimissioni del sindaco, presentate prima dell’arresto.

Gazzani conosce bene la realtà di Foggia perché, prima di andare a Potenza, per quattro anni ha guidato il comando provinciale Dauno. «Non è una bella situazione per la città di Foggia e per i cittadini che ora appaiono dubbiosi su chi hanno votato» – ha commentato il finanziere in merito alle ultime vicende giudiziarie. (gazzettamezzogiorno)