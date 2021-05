Foggia. I saluti di De Leonardis al prefetto Raffaele Grassi

I saluti di De Leonardis al prefetto Raffaele Grassi

Nota del vice presidente del Consiglio regionale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis.

“Desidero salutare e ringraziare il Prefetto Raffaele Grassi per l’eccellente lavoro svolto nella sua esperienza foggiana, per l’impegno profuso a servizio della legalità, nel contrasto a ogni forma di criminalità e nella difesa delle Istituzioni che sono il cuore della vita di una comunità, e meritano rispetto e decoro così come l’interesse dei cittadini che non può e non deve mai essere ignorato o dimenticato.

Il prefetto Grassi ha rappresentato nel modo migliore lo Stato che è presente in un territorio assediato da tante e continue emergenze, ma che non intende abdicare alla propria funzione e accettare un qualunque compromesso, lo Stato riferimento imprescindibile per ognuno di noi. A lui quindi i più sentiti auguri per la prossima tappa della sua brillante carriera, e un caloroso benvenuto al suo successore, il Prefetto Carmine Esposito, che saprà certamente proseguire un cammino tortuoso ma esaltante al tempo stesso”./comunicato