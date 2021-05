La nascita degli “Ospedali Riuniti Vittorio Emanuele II ed Umberto I” di Foggia nel 1928

Foggia, 25 maggio 2021. Le ricerche di fonti documentarie negli archivi della provincia di Foggia, e non solo, hanno fino ad oggi avuto esito sempre negativo sugli “Ospedali Riuniti Vittorio Emanuele II ed Umberto I” dal momento del loro avvio nel 1928. Le motivazioni ovviamente sono due: o sono andate distrutte, come è successo in tanti altri ambiti, oppure giacciono ancora “nascoste” e quasi irraggiungibili da qualche parte in attesa di essere ritrovate.

Comunque, fino al loro avvio è possibile fare una ricostruzione storica abbastanza precisa e puntuale. Traggo le notizie di seguito riportate da due delle mie monografie su argomenti sanitari: Lorenzo Pellegrino, L’Ospedale Civile di Foggia nel Convento di San Giovanni di Dio (1808-1938), Manfredonia 2003; Id., Storia della Sanità in Capitanata dalle origini ai giorni nostri, Manfredonia, Andrea Pacilli Editore, 2017.

Negli ospedali delle altre città della provincia vi sono sempre locali per uomini e per donne. Così non è a Foggia dove è presente un’anomalia: fino a tutto il Settecento non funziona un ospedale per le donne bensì soltanto quello per uomini retto dai frati di San Giovanni di Dio. Lo stesso medico Luigi Sorge agli inizi dell’Ottocento avverte questa carenza e propone un progetto, non realizzatosi, di erigere due ospedali distinti per entrambi i sessi. Con l’avvio dell’ospedale delle donne nel 1815 ad opera del sacerdote don Antonio Silvestri, le due strutture ospedaliere funzionano in completa autonomia.

La legge Crispi del 17 luglio 1890 prevede all’articolo 68 soltanto la generica disposizione non obbligatoria della fusione tra ospedali tanto che a Roma si è dovuto ricorrere ad una legge speciale. La fusione viene, invece, indicata in maniera più tassativa dal decreto n. 2841 del 30 dicembre 1923 modificato dalla legge n. 1187 del 17 giugno 1926.

Si avverte in questi anni in maniera particolare a Foggia la necessità di unificare i due ospedali per ottenere una maggiore economia nelle spese di gestione e migliore funzionalità e qualità delle prestazioni. Sciolta l’amministrazione dell’ospedale degli uomini Vittorio Emanuele II per la dimissione dei componenti, viene nel 1924 nominato dal prefetto Giuseppe Siragusa commissario straordinario il presidente dell’ospedale delle donne Carlo Isastia che con delibera del 15 novembre 1924 propone la fusione dei due ospedali.

Ottenute le necessarie autorizzazioni, con decreto del 6 novembre 1928 nascono gli “Ospedali Riuniti Vittorio Emanuele II ed Umberto I”, ubicato nel convento annesso alla chiesa di San Giovani di Dio in precedenza sede dell’ospedale per uomini

Certamente si pone rimedio ad una carenza. Si può, tuttavia, ritenere che la sede utilizzata non costituisca una soluzione ottimale, bensì la inevitabile conseguenza delle difficoltà economiche che non consentono la costruzione di una nuova struttura come è successo a Cerignola nel 1896 con l’ospedale Civile Tommaso Russo ed a San Severo nel 1915 con l’ospedale Teresa Maselli Mascia.

Già diversi anni prima, nella seconda metà dell’Ottocento, gli amministratori comunali, pur continuando ad utilizzarlo, ritengono non idoneo il convento di San Giovanni di Dio, per motivi di igiene sanitaria. Poiché trattasi di un vecchio fabbricato sorto per uso diverso che concede scarse possibilità alle trasformazioni, il suo adattamento ad ospedale implica notevoli difficoltà da superare.

A Foggia, per ovviare alle persistenti carenze strutturali e sulla spinta di nuovi bisogni emergenti, il progetto di riforma ospedaliera, di ampio respiro, si realizza nel settembre 1969 con i “Nuovi Ospedali Riuniti Vittorio Emanuele II ed Umberto I”. Questi sorgono in via Napoli, in un sito che pare coincidere con quello del progetto non realizzato del 1842 dell’ospedale

Civile di Iconavetere nel “terreno che fiancheggia la strada consolare la quale conduce alla Capitale”.

L’immagine seguente riproduce i “Nuovi Ospedali Riuniti” da una cartolina-lettera dell’epoca.

A cura di Lorenzo Pellegrino, Manfredonia maggio 2021.