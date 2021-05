“La nomina della prefetto Magno certifica la fine dell’Amministrazione Landella”

Foggia, 25 maggio 2021. “La nomina del commissario prefettizio Marilisa Magno alla guida del Comune di Foggia è la certificazione della fine della peggiore Amministrazione comunale degli ultimi 30 anni”.

E’ quanto si legge in una nota del Partito Democratico di Foggia.

“Finalmente e dopo le inchieste della magistratura, gli arresti del sindaco e di consiglieri comunali, gli atti illegittimi e gli abusi a Palazzo di Città c’è chi si preoccuperà esclusiva-mente dell’interesse di Foggia e dei Foggiani, partendo dalla ricostruzione dell’indispensabile contesto di legalità.

Ora tocca allo Stato prendersi cura dei beni comuni della nostra città e siamo fiduciosi che ciò accada nel migliore dei modi pur nella delicata fase vissuta anche in ragione delle attività svolte dalla Commissione incaricata di verificare l’esistenza d’infiltrazioni e condizionamenti mafiosi e criminali.

La nomina della prefetto Marilisa Magno, alla quale facciamo i nostri auguri di buon lavoro e offriamo sostegno e collaborazione nelle forme che riterrà più opportune, è l’atto conclusivo dell’operato del prefetto Raffaele Grassi, verso il quale abbiamo sentimenti di profonda gratitudine per la quantità e la qualità del lavoro svolto nell’impegnativa lotta alla mafia e alle sue infiltrazioni nella pubblica amministrazione e nel sistema economico.

“Ogni qualvolta se n’è mostrata la necessità, il prefetto Grassi e tutta la ‘Squadra Stato’ hanno fatto sentire la loro presenza al fianco delle istituzioni democratiche e dei cittadini onesti svolgendo fino in fondo e senza infingimento il loro compito. E non dubitiamo che continuerà ad essere così con l’arrivo del nuovo prefetto di Foggia Carmine Esposito, al quale diamo il nostro più cordiale benvenuto”.

“Oggi inizia una nuova fase per la comunità foggiana e, in attesa del ‘verdetto’ della Com-missione d’accesso, sarà importante riflettere approfonditamente e diffusamente su quanto è accaduto quantomeno negli ultimi due anni e trovare sostanza e forma per la rinascita di Foggia”.

BIOGRAFIA Il Prefetto Marilisa Magno, nata a Napoli il 30 luglio 1954, inizia la sua carriera il 1° aprile 1982 presso la Prefettura di Cuneo e dopo una esperienza alla Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato del Ministero del Tesoro, è collocata fuori ruolo per le esigenze del Commissariato del Governo Regione Campania, ove ha svolto le funzioni di Segretaria particolare del Commissario del Governo, di Vicecapo di Gabinetto, Dirigente dell’Ufficio Affari Legislativi e Giuridici e Segretaria della Commissione di Controllo sugli atti della Regione Campania. Con disposizione del Prefetto di Napoli del febbraio 1994 viene inserita nella struttura regionale di coordinamento per l’emergenza rifiuti, quale responsabile dell’ufficio contenzioso.

Nel luglio 1998, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Napoli, è nominata responsabile della Segreteria del Prefetto, Ufficio cerimoniale e stampa. Promossa alla qualifica di Vice Prefetto nel 2000, svolge le funzioni di Vice Capo di Gabinetto della Prefettura di Napoli e Dirigente del IV Settore Gabinetto. Successivamente è incaricata di dirigere l’area IV bis Depenalizzazione.

Viceprefetto Vicario della Prefettura di Vibo Valentia svolge contemporaneamente le funzioni di dirigente dell’Area II Enti Locali e consultazioni Elettorali. Trasferita presso il Ministero dell’Interno il 1° agosto 2007 viene nominata Responsabile della Segreteria Tecnica del Vice Ministro e dal maggio del 2008 Dirigente dell’Ufficio Affari Generali e Giuridici dell’Ufficio di Coordinamento delle Forze di Polizia del Dipartimento della P.S.. Dal dicembre del 2009 è all’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari con l’incarico di Capo ufficio di staff dell’Ufficio VII –Pubblica Sicurezza. Dal 30 agosto 2010 è Prefetto di Trapani. * Nel corso della carriera la dott.ssa Magno è stata incaricata di diverse gestioni commissariali in comuni sciolti sia ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000 (Massa di Somma, Casamicciola, Quarto, Gerocarne, San Gregorio d’Ippona, San Salvatore Telesino, S.Arcangelo Trimonte) che per infiltrazioni di tipo mafioso (Villaricca, Afragola, San Gennaro Vesuviano).

Inoltre è stata Coordinatrice della Commissione di accesso presso il Comune di Frattaminore per la verifica di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata. Coordinatrice dell’unita’ di supporto presso la Prefettura di Vibo Valentia per le linee strategico-evolutive del “ Programma Calabria”. Presidente del Centro Coordinamento Soccorsi istituito a seguito degli eventi alluvionali del 3 luglio 2006 a Vibo Valentia.

Nominata nell’aprile 2009 rappresentante del Ministero dell’Interno per il Protocollo d’intesa in materia di sicurezza urbana firmato con la Regione Veneto con l’incarico di sovrintendere alle attività generali di coordinamento e di attuazione dei programmi. Docente presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. Ha seguito un corso semestrale di perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali presso l’ Universita’ Federico II – Facolta’ di Giurisprudenza di Napoli ed ha svolto attivita’ di ricerca nell’ambito della stessa Universita,’ pubblicando alcune recensioni ed articoli.