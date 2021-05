Mancini (UDC Manfredonia): “Il nostro un progetto inclusivo, vogliamo dialogare con tutti”

L’UDC di Manfredonia ci tiene a sottolineare che non ci sono preclusioni nei confronti di alcuno che voglia partecipare al rinnovamento di una città, di per se strategica per lo sviluppo della Capitanata.

Dopo anni di feudalesimo politico aspiriamo a riaprire le porte alla società civile ispirata ai valori Cattolici, che da sempre ci contraddistinguono, ma senza dimenticare coloro che possono pensare anche diversamente su altri temi.

L’UDC nel rispetto del pensiero diverso, da sempre ritenuto una opportunità, e con le parole di Papa Francesco, in cui ci invita a ripartire dal basso, ritiene di poter dire con FORZA che il nostro è un progetto Inclusivo. Vogliamo, fortissimamente VOGLIAMO, creare le condizioni per una nuova gestione della cosa pubblica. Non ci servono nomi dall’alto dalla solita politica senza una condivisione di un progetto di sviluppo della città.

Abbiamo bisogno dei concittadini che sino ad oggi si sono nascosti o allontanati dalla vita della nostra Manfredonia. Non vogliamo che tutto sia lasciato alla iniziativa dei singoli o delle singole associazioni che sino ad oggi hanno permesso di lasciare ancora presente uno spazio di civismo.

Vogliamo dialogare con tutti. Offrire ai concittadini di Manfredonia aria di Cambiamento in città. Siamo disponibili ad incontri e vogliamo proporre incontri con tutti gli attori di questa città che merita una unione di tutte le forze che mettano a disposizione la propria SCIENZA E COSCIENZA al servizio del Prossimo.

Manfredonia Merita di Più.