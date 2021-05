Manfredonia, 25 maggio 2021. Procede spedita la raccolta fondi per la famiglia di Jonathan Spano, il ragazzo 25enne che è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, domenica scorsa a causa di un arresto cardiocircolatorio.

E’ quanto reso noto in un post sui social di Rete Smash Gargano.

“Si stanno per raggiungere i 3mila euro, grazie alle donazioni di un solo giorno di raccolta. Grazie di cuore a tutti voi. Siamo consapevoli che il momento economico attuale é delicato, ma vi chiediamo un piccolo aiuto per donare un futuro sereno a Rosella, la compagna di Jonathan e alle loro piccine, di cui una nascerà a luglio…esattamente come il papà avrebbe voluto per loro”.

“Inoltre ci teniamo a precisare che la famiglia di Jonathan, non ha chiesto e preteso nulla, ma la raccolta fondi è partita su un’iniziativa di Rete Smash, da sempre vicina alle tematiche sociali del nostro territorio”.

“Ci sono arrivate segnalazioni di persone che girano per i negozi a raccogliere soldi per aiutare la famiglia. Non date nulla a questa gente, in quanto non autorizzata. Purtroppo ci sono sciacalli e avvoltoi che speculano sulle disgrazie degli altri per far soldi. L’unica raccolta fondi ufficiale e autorizzata è questa organizzata dalla nostra redazione”.