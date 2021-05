Foggia , 25 maggio 2021. “Si è svolto stamattina, in modalità video conferenza il consiglio provinciale. Subito prima della discussione degli importanti accapo all’ordine del giorno, c’è stata la surroga del consigliere uscente Consalvo di Pasqua sostituito dall’ingresso della neo Consigliera provinciale Tiziana Casavecchia di Vico del Gargano. Tiziana, alla quale rinnoviamo come consiglio provinciale i nostri migliori auguri “.

“Per quello che sarà senz’altro un mandato portato avanti nel migliore dei modi nell’interesse della comunità, è la quinta donna ad entrare a far parte del consiglio provinciale assieme alle già presenti Anna Maria Torelli (vice presidente) e alle consigliere Maria Voto, Fernanda Vocino e Angela Lombardi”.

“Dato senz’altro in controtendenza rispetto ai dati nazionali e regionali, dai quali emerge la situazione di una donna che, a parità di meriti, è relegata spesso ai margini della politica a causa (ma non solo) del maggior peso sociale che ella deve sopportare in più rispetto ai colleghi uomini”.

“Pertanto oggi è una bella giornata per la Provincia di Foggia che diventa così una delle più “rosa” d’Italia!!”.