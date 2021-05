“ROCK and RESILIENZA” come la musica insegna a stare al mondo” di Paola Maugeri

La sua piattaforma di mentoring “humans” riapre le porte il 24 maggio. Il suo gruppo Facebook https://www.facebook.com/groups/paolamaugeri “Professione essere umano” conta più di ventunomila seguaci.

Paola Maugeri è il mentore di centinaia di persone su “humans”, la piattaforma di crescita personale che il 25 maggio compie un anno dalla sua nascita. La creatrice, volto noto in tv e poi in radio, dopo anni di studio e approfondimento ha deciso di essere e far diventare “l’essere umano” una “Professione“.

Fedeltà (a se stessi), Responsabilità e Resilienza sono i tre pilastri del percorso che parte dal concetto di autenticità per arrivare a quello della consapevolezza e degli obiettivi da perseguire nella vita, sfidando i propri limiti.

Dove si colloca “Rock e resilienza”? Il suo esordio è scritto in questo libro, ne determina l’inizio, quando Paola, ancora ragazzina ma con una grande passione per la musica e in particolare per quella Rock si intrufola nello staff dei concerti di Catania -sua città natale- per portare gratuitamente le bottigliette d’acqua agli artisti, quelli emergenti, che con il tempo diventeranno icone della musica.

Paola nasce Rock, fin dalle sue prime esperienze come scrittrice e conduttrice per programmi di musica presso alcune tv locali per arrivare al suo casuale provino per Videomusic, fatto subito dopo aver “toppato” all’esame per l’ammissione alla scuola di giornalismo. Ricordo ancora il suo splendido sorriso unito ad un inglese perfetto che negli anni 90′ era una caratteristica di pochi conduttori televisivi e radiofonici. Il suo inglese la porterà a sostituire i presentatori (attori) non competenti di quella edizione e a viaggiare per il mondo intervistando i più grandi musicisti. I suoi capelli blu sono solo un ricordo per chi come me ha vissuto quegli anni. La stessa Paola non vuole, a 53 anni, essere ricordata per quel blu, oggi il suo volto è raggiante, le sue competenze musicali cresciute, i suoi aneddoti sono perle di saggezza. Il suo attuale programma musicale passato da due ore quotidiane al mattino a due ore la domenica sera, dalle 21 alle 23, prende il suo di nome “Paola is Virgin at night” e dà alla musica l’attenzione che merita. Ti guarda dritto negli occhi lucenti mentre parla nelle sue dirette su facebook o su instagram, ti fa pensare che il suo sorriso e la luce che illumina il suo viso arriva come energia positiva e i suoi contenuti invece si sedimentano con cura.

Leggere il suo libro attraverso le immagini di una calda Catania anni ottanta ti trasporta improvvisamente nel mondo dei grandi big del panorama musicale di ieri e di oggi. Nel corso degli anni grazie anche a più di 1300 interviste, studiate nei minimi particolari, ci arriva anche la sua determinazione. Alcuni artisti intervistati, le dedicheranno canzoni durante i loro concerti. Prima di incontrare Bono degli U2 si reca una settimana a Dublino per vivere l’atmosfera della vita del cantante e poco dopo con lui avrà un’intervista indimenticabile che le cambierà la vita e lascerà un ricordo indelebile legato alla perdita delle madri di entrambi. A suo dire, ogni artista da lei incontrato le ha lasciato qualcosa, una frase, un ricordo, un sorriso, un sguardo. Racconta, in “Rock and resilienza”, il suo particolare legame con Chris Martin (frontman dei Coldplay) che ci appare come un ragazzo normalissimo ma impossibile da non notare tra la folla, un uomo che non passa inosservato per il suo carisma, nonché per la sua altezza e che, abbracciando la fama ha dovuto abbandonare anche il suo anonimato. Con Paola nasce un legame forte, forse qualcosa di più ma che per rispetto al matrimonio di Chris non è mai sfociato in altro che pura amicizia. Paola ha sempre avuto profondo rispetto per i legami altrui e per sé stessa. Mi piace leggere gli aneddoti di questo libro che non sono solo racconti, per quanto curiosi, di una vita intensamente vissuta, ma anche la dimostrazione che, quando si ha un obiettivo nella vita, con la dedizione e la passione, oltre che con lo studio e sacrificio si può ottenere il massimo e si può arrivare in cima dove “c’è posto per tutti”, come le ha detto Laurie Anderson .

“It’s time to change” è il suo nuovo motto, ispirata alla sua intervista a

Roger Waters, bassista e membro storico dei Pink Floyd https://www.youtube.com/watch?v=ypwFBTHEe5U (da vedere assolutamente)

con il quale in pochi minuti instaura un contatto profondamente empatico che la porterà a realizzare “humans”. Pienamente soddisfatta oggi, donna da sempre impegnata per il rispetto del nostro pianeta, certa che per cambiare il mondo bisogna cambiare noi stessi. Se “Rock and Resilienza” è stato solo l’inizio per Paola, “humans” realizza ogni giorno il percorso di chi intravede già dal tepore di una tisana corroborante sorseggiata alle prime luci del mattino il cambiamento per l’umanità.

a cura di Sefora Papagna, Manfredonia