2° trail dell’Ofanto e Parco delle Cave a San Ferdinando di Puglia

StatoQuotidiano.it, 25 maggio 2022. Domenica 29 maggio appuntamento sportivo a San Ferdinando di Puglia, organizzata dalla A.S.D. – A.P.S. “ Master on the road” di Franco Lopez si svolgerà la seconda edizione del Trail dell’Ofanto e Parco delle Cave, memorial Mauro Scardigno, valida come quarta tappa del Trofeo degli Ulivi, con il patrocinio del Comune di San Ferdinando di Puglia, della UISP e della Fidal provinciale.

All’evento collaborano per la buona riuscita di tale manifestazione I.I.S.S. “ Michele dell’ Aquila “, l’AVIS, l’UNPLI, Associazione italiana guide e scout, l’Associazione SOS, la Poapa sezione ofantina ,la Biblioteca Don Milani, Sport & Shoes, Gruppo ciclisti e la Legambiente di Margherita di Savoia. Speaker della manifestazione il prof. Giuseppe Acquafredda, fiduciario comunale del C.O.N.I. di San Ferdinando di Puglia.

La partecipazione è consentita ai tesserati Fidal 2022 delle categorie Juniores-Promesse- Seniores e Runcard EPS. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Il ritrovo è fissato alle ore 7.30 in via Gramsci c/o l’ Istituto “ M. Dell’Aquila “ per il ritiro dei pettorali e del pacco gara. La partenza sarà data alle ore 9.00 da Piazza della Costituzione.

La gara si snoderà su un percorso misto di asfalto, sterrato e sentieri per Km. 15,6 . Dopo la partenza attraverserà Via Ofanto, Via Gramsci il territorio della Valle dell’Ofanto e del Parco delle Cave. Dopo 4 km. accarezzerà il fiume Ofanto per poi salire sull’ argine per circa 3 km.; lasciato l’ argine dopo una bella salita di circa 1 km. gli atleti si troveranno nel territorio di Cava Cafiero, area naturalistica di particolare bellezza e valore paesaggistico subito dopo si prenderà la via del ritorno per Via Gramsci. Saranno premiati i Primi assoluti( donna e uomo), i primi tre classificati delle categorie Jun.-Prom.( femminili e maschili), i primi tre di tutte le categorie femminili e maschili.

Michele Mininni