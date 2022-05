Biodiesel dalla canapa: è il carburante del futuro?

La crisi climatica e ambientale sta chiedendo a gran voce un cambio di passo, a partire dall’annosa questione di un carburante più sostenibile e rinnovabile. E la vertiginosa crescita di attenzione verso la canapa, pianta dagli innumerevoli utilizzi e pregevoli caratteristiche, sta portando la ricerca a ragionare su un biodiesel ottenuto proprio a partire dai suoi gambi e i suoi semi.

Cos’è un biocarburante?

Un biocarburante non è altro che un combustibile ottenuto da una fonte vegetale. Affinché possa essere utilizzato per alimentare dei mezzi a motore è necessario che si dia vita a un processo di pirolisi, ovvero di fermentazione delle piante per ottenerne succhi e oli. Il suffisso bio lascia intendere che si tratti di una sostanza completamente biodegradabile, con evidenti vantaggi per la salute ambientale e umana. Vi sono tre tipologie di biocarburante: prima, seconda e terza generazione. Tra di loro si distinguono per il tipo di materia prima da cui sono ottenuti. Di prima generazione sono i biocarburanti provenienti da zuccheri e amidi, quelli di seconda vengono dal legno, dai rifiuti organici e da colture di biomassa. Infine, quelli di terza generazione derivano dall’olio di alghe.

Perché un biocarburante dalla canapa?

Sono innumerevoli le ragioni per cui ha senso puntare su un biocarburante ottenuto dalla canapa. Innanzitutto, perché la canapa cresce molto più rapidamente della maggior parte di altre materie prime sinora utilizzate per lo scopo. Dal seme al raccolto trascorrono soltanto 6 mesi, un tempo infinitamente piccolo se pensiamo a quello necessario alla crescita degli alberi.

Ma i vantaggi non finiscono qui ed erano ben conosciuti già dai nostri antenati. A fine Ottocento, in America, veniva utilizzato un combustibile ottenuto proprio dall’olio di canapa. Era prodotto anche in famiglia e consentiva una gestione semplice ed ecologica. Ma, con l’avvento del Proibizionismo, sono state dimenticate le virtù di questa preziosa pianta che si adatta bene ai diversi climi e richiede poche attenzioni.

A dare una svolta a sostegno del ritorno della canapa nell’industria europea è stato Ben Dronkers, il quale ha fondato le HempFlax nel 1994. Partendo dall’Olanda, ha poi continuato a far crescere i suoi campi di canapa sia in Romania che in Germania. Interessato soprattutto alla produzione di fibre e sementi, questo imprenditore illuminato sta scommettendo sugli innumerevoli derivati che è possibile ottenere, riuscendo a mantenere un basso impatto ambientale.

La pianta di canapa, riconosciuta anche per la sua capacità di restituire sostanze preziose al terreno attraverso le sue radici fittonanti, diventa una soluzione eccezionale anche per quelle aree impoverite da colture intensive o da inquinamento. Non richiede fertilizzanti, non necessita di prodotti chimici per essere difesa da attacchi patogeni, ma funge da rigeneratrice ambientale.

Etanolo e biodiesel: i due carburanti ottenuti dalla canapa

Dai gambi lasciati in fermentazione è possibile ottenere l’etanolo di canapa. Si tratta di un carburante che si adatta già ai motori dei mezzi in circolazione e che consente anche di ottenere prestazioni migliori. Dalla lavorazione dei semi si ottiene, invece, il metanolo. È un olio del tutto simile a quello sperimentato da Rudolf Diesel nel 1900, in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi.

La dimostrazione della storica presenza della canapa nel mondo della ricerca e dell’imprenditoria mondiale, scioccamente abbandonata per timori e pregiudizi infondati. Testato su alcuni motori da vent’anni, ormai, il biocarburante di canapa ha dimostrato di poter essere una valida alternativa all’oro nero. La durata dei motori è più lunga, la potenza aumenta e vi è un evidente risparmio sia in termini di manutenzione del veicolo che della sua alimentazione. Anche in tema sicurezza questa alternativa la spunta sulle tradizionali. Il biodiesel di canapa è tra i più sicuri, perché ha un grado di infiammabilità 3 volte inferiore ai derivati del petrolio. Un particolare che lo rende, inoltre, più facile da maneggiare, immagazzinare e trasportare.

Biocarburante da canapa: una scelta salutare

Tra gli innumerevoli vantaggi di un biocarburante da canapa, non si può non annoverare quelli legati alla salute. Perché la riduzione dell'inquinamento significa molte cose, ma soprattutto una diminuzione delle patologie strettamente collegate alla salute dell'aria e a quella dell'acqua. L'impatto dei gas di scarico è notevole, di conseguenza il loro azzeramento si tradurrebbe in una immediata e auspicabile crescita qualitativa della salute pubblica.