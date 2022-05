I partiti di fronte alle liste civiche, Trombetta “C’è il rischio isolamento”

Statoquotidiano.it, 25 maggio 2022. Il centrodestra glissa sull’iniziativa di Giuseppe Mainiero, anzi, non è tendenzialmente interessato a commentarla.

È intento alla campagna elettorale per le amministrative in provincia, nel caso di Fdi a sottolineare che sono l’unico partito ad avere tenuto una conferenza programmatica cittadina, di recente, dopo quella provinciale e che, come hanno più volte ripetuto, “si candidano a essere leader del centrodestra”. Una dichiarazione di intenti che deriva, certamente, dai buoni sondaggi del partito ma che, in una situazione come quella di Foggia dove si deve ricostruire dalle basi- e non basta certo una percentuale del 20-25% a vincere le elezioni- lascia il tempo che trova.

Silente anche il Pd dopo l’incontro a Foggia di Emiliano con Mainiero. Sappiamo di certo che il partito, oltre a essere in attesa del congresso, è alle prese con l’inaugurazione di un circolo in città, poco distante da quello storico, cosa di un certo rilievo dato che le sedi di una volta si vedono sempre meno, tranne in campagna elettorale.

Se il Pd, con tutti i distinguo e le frizioni periodiche, sta al traino di Emiliano, – “continua l’onda del centrosinistra”, dice Marco Trombetta intervistato da Stato Quotidiano– lo stesso non si può dire per il centrodestra che cerca di ripartire dal crollo della vecchia amministrazione, ognuno per sé. Fdi fa il partito in senso classico, con le assemblee programmatiche e provinciali, la Lega i banchetti informativi con sempre meno punti di riferimento locali, Fi si divide fra un appuntamento nazionale e l’annuncio di un nuovo coordinamento cittadino.

“Sì ma ci sono i commissari”, più o meno questo è il refrain, un punto controverso che lo stesso Emiliano ha in un certo senso ribaltato con la proposta della “consulta”. Il centrodestra non intende rispondere all’appello, tuttavia.

Sono sempre più insistenti le indiscrezioni sul cantiere all’opera per aggregazioni civiche anche nel centrodestra, sul modello Manfredonia, cui si unirebbero i partiti. Questi, tuttavia, sembrano alquanto recalcitranti a fare un passo indietro in vista di qualcosa di più ampio e forse inclusivo, anche per questo si chiudono nel bozzolo. Si dice che antiche e nuove glorie litighino per mantenere posizioni egemoni.

Fra le voci più vivaci e loquaci del centrodestra c’è quella di Marco Trombetta, ex leghista, candidato in più competizioni, oggi in Fi.

A Stato Quotidiano dice: “In quanto elettore di Forza Italia guardo con attenzione all’iniziativa di Mainiero che ha aperto il dibattito in una città capoluogo. Certo molti vogliono capire che succede alle politiche, però penso che a Foggia la coalizione tradizionale non ci sia più, Franco Landella ha avuto un peso specifico importante nel centrodestra, prima con Fi e poi con la Lega, e mi riferisco esclusivamente all’aspetto politico. È difficile per il centrodestra, che viene da questa tradizione di partiti, riproporre la stessa coalizione, cioè sarà difficile aggregare in modo simile a come è avvenuto in passato”.

Foggia ha una storia di centrodestra: “Sì ma vanno i moderati, Emiliano, cui sta stretto il Pd e anche la stessa alleanza con il M5s, ha cominciato ad aprirsi al centrodestra, con lui quel giorno c’erano Rosario Cusmai, che fa riferimento alle civiche, un moderato liberale come Tarquinio, Pippo Cavaliere, che è sempre stato autonomo dal Pd, qualcosa di questa formazione si può già leggere”.

Trombetta pensa a un terzo polo: “I partiti rischiano di restare isolati, da una parte il Pd e il M5s, dall’altra quelli classici della coalizione di centrodestra- vedi alcune competizioni amministrative in cui i Fdi vanno da soli, per esempio-, e al centro un polo che aggrega e che può inglobare sia a destra che a sinistra trasversalmente. Poi servirebbe un buon candidato sindaco”.

Paola Lucino, 25 maggio 2022