Il Gino Lisa di Foggia decolla: primo volo il primo settembre

FOGGIA, 25/05/2022 – (corrieremezzogiorno) Le date sono fissate: una è il 27 maggio, l’altra è il primo settembre.

Dopodomani si conoscerà la compagnia aerea individuata da AdP (Aeroporti di Puglia) per volare da e per Foggia. Mentre dal primo settembre sarà operativo il primo volo. Non si conosce il nome della società prescelta. Ovviamente si tratta di una delle cinque che hanno risposto alla call, lanciata dalla Regione, per incentivare le compagnie aree interessate ad operare sullo scalo foggiano.

Si tratta di una forma di incentivazione studiata in accordo con la normativa italiana ed europea: saranno eventualmente coperte, nella fase di start up, le eventuali perdite che la società dovesse accumulare a causa della debolezza della domanda degli utenti. In verità sia in Regione, sia ai vertici della controllata AdP coltivano l’auspicio che non ci sia alcun bisogno di mettere mano al portafogli per sussidiare la compagnia aerea. Si confida nelle richieste dei viaggiatori foggiani: nessuno si aspetta di vedere vuoti gli aerei che voleranno sul «Gino Lisa» di Foggia. (corrieremezzogiorno)