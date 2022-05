Immobile abbandonato sul Gargano sarà il nuovo Ospedale di Comunità

FOGGIA, 25/05/2022 – “Dopo più di 20 anni, l’immobile di via Plauto sarà sottratto all’abbandono e alla devastazione.

Grazie alla continua interlocuzione dell’Amministrazione Vocale con la ASL di Foggia, per volontà del sindaco la struttura è stata inserita tra quelle finanziate dal PNRR per il tramite della Regione Puglia, con quasi 900mila euro, per divenire entro il 2025 il nuovo OSPEDALE DI COMUNITA’.