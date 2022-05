Manfredonia, Pineta di Siponto Lido piena di rifiuti. Marasco: “Uno schifo”

MANFREDONIA, 25/05/2022 – Il Comandante Giuseppe 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗦𝗖𝗢 degli Ispettori Ambientali Territoriali volontari CIVILIS, ritorna a denunciare con due video denunce la situazione di degrado della Pineta di Siponto Lido delle Zone Umide. Una situazione più volte resa nota alle istituzioni ma che tuttora non ha visto gli interventi necessari. (foto)

«È risaputo che le periferie – scrive il Comandante 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗦𝗖𝗢 – rappresentano il biglietto da visita di una città per i turisti che la vengono a visitare e vedere una periferia degradata non depone certo a favore della città stessa, anche se al centro può vantare monumenti importanti. Più volte la CIVILIS, nello spirito di collaborazione per la salvaguardia del bene comune, ha presentato proposte all’Amministrazione per risolvere problemi che migliorerebbero la qualità di vita dei Sipontini e dei turisti, non ultima la proposta di un Terminal Bus e delle rotonde (rotatorie stradali), e salvaguardando così, in parte, la salubrità dell’aria in Piazza Marconi».

Continua: «Un’attenzione particolare, però, 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗦𝗖𝗢 l’ha sempre rivolto alla pineta delle zone umide di Siponto Lido, attualmente molto degradata a causa dell’incuria con cui viene trattata, nonostante sia luogo di socializzazione per famiglie e ragazzi che, specialmente d’estate, la “vivono” fino a tarda sera. I due parchi giochi, inoltre, andrebbe ripristinati con la sistemazione del terreno circostante. Grave è la carenza di servizi igienici, della illuminazione nonostante più volte 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗦𝗖𝗢 l’abbia fatto rilevare all’ex Sindaco, il quale si era impegnato, verbalmente, di far sistemare due bagni chimici (mai pervenuti!). La nostra proposta è quella di emanare un bando per l’installazione di un chiosco, per gelati e bevande, con annessi due bagni (maschio-femmina/handicap), inoltre altre zone della periferia di Manfredonia abbandonate oltre alle frazioni della Montagna e Borgo Mezzanone, sempre nell’ intento di portare in risalto il problema e offrire le possibili soluzioni a questa nuova Amministrazione di centro destra che speriamo sia migliore delle precedenti ».