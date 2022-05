PD: “Vicenda Rotice-Valente sembra trovata Carnevale estivo”

Ad esempio: come giudica l’Ing. Rotice l’uscita dalla maggioranza di “E885 Manfredonia Ri-nasce”, lista civica risultata determinante al ballottaggio per la vittoria dell’attuale maggioranza? Il sindaco della città e l’Assessora all’Urbanistica, Ing. Anna Trotta, non sentono minimamente il bisogno di spendere una parola sul tema? Lo sa l’Ing. Anna Trotta che quando si chiede all’assessore all’urbanistica, diretta espressione della lista civica, di rassegnare le dimissioni ci si rivolge a lei? Noi siamo convinti che entrambi ne siano consapevoli, ma evidentemente fanno fatica a dissimulare l’imbarazzo (e forse anche la rabbia) per come stanno andando le cose.