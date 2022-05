Pescatori Manfredonia: “Evitare il fallimento di un settore fondamentale per la nostra città”

StatoQuotidiano.it, 25 maggio 2022. Tanta delusione ed un nulla di fatto nell’incontro programmato nella giornata di lunedì 23 maggio presso il Ministero della Pesca a Roma, nel quale vi erano rappresentanti dell’associazione “Armatori di Manfredonia” nelle persone di Nunzio Stoppiello e Domenico Carpano, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della omonima associazione.

Le misure straordinarie per andare incontro alle problematiche della categoria dei pescatori, quindi, il promesso stanziamento di 15 milioni di euro, al momento, restano soltanto una mero impegno teorico.

In quello stanziamento era ricompreso il rimborso del fermo biologico relativo all’anno 2021 ma avrebbe rappresentato una “boccata di ossigeno” seppur minamale.

Caro gasolio, regolamenti comunitari penalizzanti, la politica nazionale quasi del tutto assente o comunque retorica rispetto alle problematiche che attanagliano il settore pesca, questa ultima concentrata in questi ultimi mesi sulla guerra in Ucraina, hanno messo letteralmente in un angolo, solo in attesa del KO definitivo un settore economico che comunque rappresenta un 2% di Pil.

Si ha quasi l’impressione che l’Unione Europea abbia deciso di mettere fuori gioco la filiera del pesce fresco italiano, in favore di quella dell’import di pesce congelato proveniente da ogni parte del mondo. D’altronde queste sono le conseguenze della globalizzazione tanto sorretta dai grandi gruppi capitalistici mondiali.

Da oggi il settore pesca italiano ma soprattutto quello di Manfredonia dichiara lo stato di agitazione, come precisato da Domenico Carpano, in attesa di decidere le iniziative più appropriate a salvare dal fallimento un settore che un tempo rappresenta va il polmone economico della nostra città.

A cura di Antonio Castriotta