Roma-Feyenoord, la partita è a Tirana ma si ferma Roma

ROMA, 25/05/2022 – (fanpage) Monumenti transennati, fontane chiuse, autobus fermi per tutta la notte. La finale di Conference League si gioca a Tirana, ma è Roma a fermarsi quasi del tutto. La paura del prefetto, del questore e del sindaco è che l’incontenibile gioia o la cocente delusione dei tifosi della Roma possa trasformarsi in atti di vandalismo.

Per questo la rete di superficie Atac verrà bloccata a partire dalle 22 e tutti i monumenti più importanti della Capitale sono già stati transennati dagli agenti della polizia locale per evitare problemi. Per paura, evidentemente, di ripetere quello che proprio gli ultras del Feyenoord, avversaria della Roma nella finale di questa sera, combinarono nel centro storico, in piazza di Spagna e in particolare alla ‘Barcaccia’ del Bernini, alla vigilia di un match di Europa League di qualche anno fa. Per questo piazza Navona, Fontana di Trevi, le fontane di piazza del Popolo e Campo de’ Fiori saranno inagibili. Disposti controlli in tutte le zone della movida e i locali non potranno vendere bevande da asporto in vetro. (fanpage)