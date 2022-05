StatoQuotidiano.it, 25 maggio 2022. Vieni a nuotare in Puglia! 2^ Edizione “Swim Race Gargano” e 1^ Edizione “Challenger Rodi Garganico”

Tutto pronto per la manifestazione sportiva di rilevanza Regionale e Nazionale di Nuoto in Acque Libere che coinvolgerà sportivi professionisti ed amatoriali

In un Gargano che sempre più aumenta e continua ad offrire eventi di grande interesse, e nel territorio di Lido del Sole – Rodi Garganico che ha appena riconquistato la Bandiera Blu, torna un grande evento sportivo dedicato ad una delle attività acquatiche più importanti: il Nuoto.

Domenica 29 maggio, torna a Lido del Sole presso il Lido Blu Marine, la 2^ edizione della “Swim Race Gargano” e la 1^ tappa dell’Open Water Challenge Fin Puglia 2022 e Sport Concept Lab Circuit e sarà la gara di apertura del circuito natatorio che circumnavigherà le splendide coste pugliesi, dal Gargano al Salento.

Dopo il successo dell’estate 2019 e il fermo dovuto alla pandemia, il Lido della Famiglia Lobascio, ospiterà nuovamente la “Swim Race Gargano”. La gara è inserita nel calendario nazionale FIN (Federazione Italiana Nuoto) di settore Circuito Super Master ed è tappa del Circuito “Open Water Challenge Fin Puglia 2022”.

Nella stessa giornata, si svolgerà anche la 1^ edizione del “Challenger Rodi Garganico”, a carattere amatoriale e non agonistico.

Le società e gli atleti che intendono partecipare devono essere affiliati per la disciplina del Nuoto di Fondo.

Le categorie degli atleti FIN così suddivise:

– Esordienti A (Maschi anni 2010/2009, Femmine 2011/2010)

– Ragazzi Maschi (anni 2008/2007/2006)

– Ragazzi Femmine (anno 2009/2008)

– Assoluti Atleti Maschi (Juniores 2005-2004, Cadetti 2003-2002, Seniores 2001>precedenti)

– Assoluti Atleti Femmine (Juniores 2007-2006, Cadetti 2005-2004, Seniores 2003>precedenti)

– Master M/F da cat. 25 crescente in gruppi di 5 anni.

Tutte le informazioni sono on-line sulla piattaforma https://portale.federnuoto.it. Possono prendere parte all’evento anche gli atleti stranieri, se tesserati per Federazioni straniere affiliate alla LEN (Ligue Européenne de Natation) o alla FINA.

Sempre domenica 29 maggio, si terrà la 1^ edizione del “Challenger Rodi Garganico”, a cura delle affiliate SSD SPORT PROJECT di Bari e Aquarius Piscina Canosa SSD. La manifestazione si rivolge ad atleti amatori tesserati ASI. Gli atleti converranno sempre presso il Lido Blu Marine, alle ore 11 per ritrovo e accredito. Per iscrizioni, visitare il sito www.icron.it.

Sarà presente anche l’atleta master Monica Priore, già testimonial della campagna a favore dello sport per chi, come lei, è affetta da Diabete Mellito Tipo 1 con lo scopo di diffondere la conoscenza sulla patologia, affinché sempre minori siano le difficoltà da affrontare nella convivenza con questa condizione, in ogni contesto. In questa tappa interverrà anche l’associazione A.G.D.C. Onlus Associazione Giovani Diabetici di Capitanata che donerà alla società più numerosa presente alla manifestazione una targa ricordo.

La “Swim Race Gargano” rappresenta un momento di portata nazionale che animerà il Gargano, territorio in cui il Lido Blu Marine è attivo da trent’anni con servizi per turisti, con particolare attenzione alle persone con disabilità e all’ambiente, agli eventi culturali, ed alla promozione delle bellezze e dei sapori del territorio. Il lido ha ottenuto negli anni diversi riconoscimenti da riviste di settore e per due anni è stata sul podio del Best Beach Contest (sezione “migliori spiagge all’italiana”).

Il Lido Blu Marine, promotore dell’evento in forte collaborazione con la FIN, sarà il fulcro della manifestazione, centro di accoglienza e riferimento per gli atleti e le società che confluiranno domenica 29 maggio.

Partner dell’evento: Regione Puglia, Comune di Rodi, Associazione ATAS di Lido del Sole, Blu Marine Village, Verga Nautic Jet e Cantine Crifo. La manifestazione godrà della supervisione del Comando Regionale Guardia di Finanza, del Comando Marittimo Sud e della Guardia Costiera

Info: 0884.917087 – info@spiaggiaazzurra.it – www.spiaggiaazzurra.it