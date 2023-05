Carapelle, al via orientamento formativo con “Punti Cardinali”

Carapelle (Fg), 25 maggio 2023. In seguito all’aggiudicazione dell’avviso pubblico “Punti Cardinali” emesso dalla Regione Puglia, l’amministrazione di Carapelle comunica l’inizio delle attività previste dal progetto intitolato “Orientanet”.

Tale misura permetterà al Comune di Carapelle di realizzare e coordinare attività necessarie per lo sviluppo professionale del territorio, contribuendo in questo modo ad instaurare nel tessuto sociale una vera e propria comunità orientativa educante.

Con l’ausilio di percorsi dediti all’orientamento formativo, esperti e professionisti metteranno a disposizione le proprie competenze ai cittadini compresi in una fascia d’età che va dai 15 ai 29 anni. Uno scenario questo che si prefigge l’obbiettivo di mettere in atto un processo di lifelong learning valido per il futuro dei giovani di Carapelle.

Nel dettaglio, la progettualità contenuta in “Orientanet” si suddivide in:

50 Orientation Labs, ovvero laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi;

720 ore di Orientation Desk, ovvero sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali;

7 Job Days, ovvero giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio.

I cittadini che possono aderire alle attività da svolgere sono studentesse e studenti delle scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado; studentesse e studenti di percorsi di studio ITS e universitari; persone disoccupate, inoccupate e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni; persone occupate che intendono intraprendere altro percorso lavorativo o di studio; le famiglie di tutti le persone individuate nei punti precedenti.

Il partenariato, costituito da Smart Lab Srl, Mestieri Puglia, Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti, Arci Il Tamarindo, Arci Viceversa APS, Arci Travel APS, Back to the Future, Università degli Studi di Foggia, garantirà un elevato prestigio all’intero svolgimento delle attività sopraindicate.

Per richiedere maggiori informazioni in merito al progetto basta rivolgersi allo sportello/desk situato presso la biblioteca comunale di Carapelle e attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oppure basta inviare un messaggio all’indirizzo email dedicato orientanet.carapelle@gmail.com