In occasione della Festa Patronale in onore di Maria SS. del Soccorso, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha indirizzato alla Cittadinanza il seguente messaggio:

“Carissime Concittadine e Cari Concittadini,

Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla devozione verso la Madre di Dio; per noi Sanseveresi -che amiamo invocare la Beata Vergine con il titolo di Maria Santissima del Soccorso- è anche il mese dei solenni festeggiamenti in onore in onore della nostra Patrona.

Il legame tra la nostra Città e la Festa del Soccorso è indissolubile e va ben oltre il tempo e lo spazio: negarlo significa non voler capire nulla della storia del nostro Popolo.

Preliminarmente, è doveroso evidenziare che la nostra Festa Patronale rappresenta il momento culminante della sincera devozione dei Sanseveresi verso la Madonna, dell’amore filiale del nostro Popolo verso la Santa Madre di Dio che si esprime con la grande partecipazione dei Concittadini alle varie celebrazioni liturgiche, ben al di là, quindi, delle forme esteriori.

E’, altresì, innegabile che la Festa Patronale in onore di Maria Santissima del Soccorso rappresenti il grande appuntamento della nostra Comunità, orgogliosa della propria identità religiosa e culturale, un appuntamento al quale partecipano con entusiasmo anche i Sanseveresi che vivono in altre Città d’ Italia o all’estero per ragioni di lavoro, ma che non intendono rinunciare alle proprie radici.

Desidero ringraziare il Comitato Organizzatore della Festa Patronale, l’Arciconfraternita di Maria Santissima del Soccorso e quanti hanno concretamente reso possibile la realizzazione della nostra Festa.

Desidero salutare tutti i Concittadini, i Sanseveresi residenti in altre Città del mondo, e porgere a tutti l’augurio di Buona Festa del Soccorso, una Festa fatta di luci, di colori, di bei “fuochi”, di accoglienza e di rispetto per tutti, e di una sincera preghiera alla nostra Madonna Nera perché interceda presso Dio per la pace e benedica la nostra amata San Severo.

Buona Festa del Soccorso a tutti! “