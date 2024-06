Lavoro, 800 assunzioni nel settore sicurezza: anche a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Nuove assunzioni, Pegaso Security spa: “Cerchiamo altri 800 collaboratori”. Per chi è in cerca di un lavoro le occasioni si moltiplicano nel settore sicurezza. Assunzioni a Trani, Molfetta, Andria, Manfredonia e Trepuzzi. “Ormai da tempo noi lavoriamo per la grande distribuzione per quel che riguarda il servizio del caricamento scaffali e per entrambi gli ambiti siamo costantemente alla ricerca di nuovi collaboratori”, fa sapere Carlo De Nigris, amministratore Pegaso Security spa. Tutti gli interessati inviare la candidatura a cv@pegasosecurity.it.

Fonte: pegasosecurity

I numeri

I numeri parlano chiaro: «nell’immediato abbiamo bisogno di circa 800 persone – precisa De Nigris – di cui 400 guardie giurate per le varie sedi che abbiamo in Italia, 200 portieri e 200 addetti al servizio scaricamento scaffali». Fondamentale la tipologia di contratto proposto: «offriamo assunzioni continuative – aggiungono dalla Pegaso Security spa – non solo per il periodo estivo. Nonostante ciò, non è semplice trovare le persone che cerchiamo. Attualmente nel nostro organico abbiamo circa mille dipendenti, compresi anche gli operatori fiduciari. Lo riporta il sito quotidianodipuglia.it