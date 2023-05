Meteo Puglia, la primavera si veste da estate: punte di 28 gradi

FOGGIA – Siamo alla vigilia dell’ultimo weekend di Maggio e sarà diverso rispetto a quelli che abbiamo vissuto nell’ultimo periodo di questa meteorologicamente tribolata Primavera. Dagli ultimi aggiornamenti è emerso che tra Sabato 27 e Domenica 28 tornerà l‘anticiclone delle Azzorre. Condizioni meteo stabili e soleggiate su buona parte del Paese, tuttavia tra pomeriggio e sera non mancheranno i classici temporali di calore sull’arco alpino e su parte dei rilievi del Sud.

I valori termici previsti, con punte massime intorno ai 25-26°C nelle principali località del Centro-Nord, sulla Puglia e sulle due Isole Maggiori (qui addirittura si sfioreranno i 28°C).

Previsioni meteo Puglia

GIOVEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sulla Daunia giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle murge cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata;

su Tavoliere e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da quasi calmo a poco mosso.

Fonte: quotidianodipuglia

VENERDI’: la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico su Daunia e Tavoliere giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle murge cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sul litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; su litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.

SABATO: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su Daunia, murge, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale e Salento giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Tavoliere e litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso. Fonte 3bmeteo.