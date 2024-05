Non si tratta di semplici furti, ma di veri e propri atti intimidatori quelli che si verificano periodicamente nelle campagne del Foggiano. Questi atti hanno lo scopo di costringere gli agricoltori del territorio a pagare una guardiania gestita dalla mafia locale.

L’imprenditore Lazzaro D’Auria, che già nel 2017 aveva denunciato i suoi estorsori e da allora vive sotto scorta, ha sollevato la questione degli atti intimidatori che si intensificano durante la raccolta di grano e pomodori.

Con l’avvicinarsi della stagione della raccolta del grano, i furti nelle aziende agricole aumentano notevolmente. Camion, attrezzi agricoli, elettropompe e muletti vengono rubati quasi ogni notte. Tuttavia, ciò che potrebbe sembrare una serie di furti ordinari, sono in realtà atti intimidatori accompagnati da danni alle colture.

Ettari di grano vengono incendiati, pomodori avvelenati causando la morte delle piante, ulivi tagliati e filari di vigneti abbattuti. Questi atti sono legati alle richieste della mafia della provincia di Foggia che “offre” un servizio di guardiania per i terreni.

Il costo di questa protezione è ben definito: 50€/ettaro per il grano, 150€/ettaro per gli uliveti, 300€/ettaro per i pomodori e 500€/ettaro per i vigneti. Se gli agricoltori non pagano, devono affrontare sistematici atti intimidatori.

Gli agricoltori, insieme al FAI (Federazione Antiracket Italiana), stanno cercando di unire il maggior numero possibile di agricoltori vittime del pizzo, con l’intento di presentare una denuncia collettiva alla commissione parlamentare antimafia per contrastare il crescente fenomeno mafioso.

Lo riporta FoggiaToday.