In assenza di dichiarazioni ufficiali e con trattative in corso coperte dal riserbo, il futuro del Calcio Foggia viene discusso principalmente attraverso gli striscioni della tifoseria rossonera. La Curva Nord, già nota per aver espresso la propria opinione sulle voci di un ritorno di Felleca, si rivolge ora direttamente alla sindaca di Foggia con un messaggio esplicito: “Episcopo da certezza a riservatezza. Pretendiamo chiarezza”.

IL MESSAGGIO SOCIAL

Gli “Indomabili” hanno utilizzato anche i social media per chiarire ulteriormente la loro posizione: “Cara sindaca, l’abbiamo sentita parlare con fiducia e ottimismo riguardo le sorti del Calcio Foggia, per poi passare a un tono di riservatezza. Oggi, alcune testate giornalistiche riferiscono di un suo tentativo di riunire gli interlocutori di questa vicenda attorno a un tavolo. Nel frattempo, sono state avanzate proposte che sono state successivamente respinte, con il conseguente ritiro del mandato che le era stato affidato. Per noi, le parole hanno un certo peso e qualcuno ne è ben consapevole. Pertanto, le chiediamo di fare chiarezza su ciò che è stato proposto e poi rifiutato. La verità deve essere resa pubblica a tutto il popolo rossonero! E cerchiamo di tenere fuori il Calcio Foggia da dinamiche politiche!!!”.

Lo riporta Foggia Città Aperta.