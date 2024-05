La Marca: “La pesca è settore trainante dell’economia, due misure di sviluppo in arrivo da non perdere”

La campagna elettorale continua con l’ascolto dei cittadini e di tutti coloro che, giorno dopo giorno, contribuiscono a sviluppare i principali settori produttivi della città. Questa mattina ha dialogato con un gruppo di pescatori motivati e impegnati in un rilancio continuo di questo settore strategico. La pesca, come ben risaputo, è una delle attività su cui si basa la nostra economia. Per questo motivo, la prossima amministrazione comunale dovrà avere come obiettivo quello di sostenere maggiormente il settore ittico, comparto identificativo del nostro territorio.