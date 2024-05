Secondo la difesa del boss Roberto Sinesi, il pentito Giuseppe Francavilla non è attendibile quando accusa il capo-mafia di aver ordinato l’omicidio del rivale Vito Bruno Lanza. La difesa sostiene che Francavilla sia mosso da risentimento verso il genero di Sinesi e che le sue dichiarazioni riguardo a un presunto summit mafioso tra Sinesi e Lanza, in cui Sinesi avrebbe ammesso di aver ordinato l’omicidio, siano false. Questo è il fulcro del ricorso presentato dagli avvocati Ettore Censano ed Elisabetta Manoni al Tribunale della libertà di Bari per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del giudice Valeria Isabella Valenzi, che su richiesta della Dda ha disposto il 14 maggio l’arresto di Sinesi, 61 anni, come mandante del tentato omicidio di Vito Bruno Lanza avvenuto il 17 ottobre 2015.

Insieme a Sinesi è stato arrestato anche Sergio Ragno, 47 anni, accusato di aver guidato l’auto dei sicari. Entrambi erano già detenuti per altre inchieste riguardanti la “Società”. Vito Bruno Lanza, nato nel 1953 e al vertice del clan Moretti/Pellegrino/Lanza, fu gravemente ferito nella guerra del 2015-2016 contro i rivali Sinesi/Francavilla, conflitto che in 13 mesi ha visto 10 agguati, con 3 morti e 11 feriti. Tre sicari a bordo di una “Golf” in corsa spararono a Lanza, che era alla guida di una city-car, ferendolo gravemente. Gli esecutori materiali furono Luigi Biscotti, nipote di Sinesi, e Ciro Spinelli, che sono stati condannati definitivamente a 8 anni e 5 anni e 9 mesi rispettivamente. L’inchiesta-bis sull’agguato a Lanza coinvolge, oltre a Sinesi e Ragno, anche Giuseppe Francavilla, 46 anni, membro di spicco del clan e pentito dal 31 gennaio. Francavilla è accusato di concorso in tentato omicidio per aver fornito un uomo (Ragno) e una delle armi.

Giuseppe Francavilla è il principale, ma non unico, pentito che accusa Sinesi come mandante. Secondo Francavilla, Biscotti gli chiese, su ordine di Sinesi, di mettere a disposizione un uomo e le armi. Francavilla sostiene di essere stato presente a un summit nel marzo 2016 in cui Sinesi avrebbe ammesso a Lanza: “tu da anni cerchi di ammazzarmi, e io ho cercato di ammazzarti”. Inoltre, a Pasqua 2017, Francavilla incontrò il boss Rocco Moretti, che riferendosi al tentato omicidio di Sinesi del 6 settembre 2016, disse: “lui ha attentato alla vita di Bruno Lanza e io ho attentato alla sua, ora siamo pari”.

Nell’interrogatorio davanti al giudice, Sinesi ha negato di aver inviato il nipote Biscotti da Francavilla e di aver partecipato al summit con Lanza. La difesa di Sinesi afferma che Giuseppe Francavilla non è credibile, poiché mosso da risentimento verso il cugino Antonello Francavilla, genero di Sinesi. Giuseppe Francavilla ha giustificato il suo pentimento anche a causa di controversie con Antonello Francavilla, che avrebbero potuto portare alla sua eliminazione fisica, o a quella di Antonello, nate da una dichiarazione del pentito Patrizio Villani, che aveva affermato che Giuseppe voleva uccidere Francesco Sinesi (figlio di Roberto e cognato di Antonello Francavilla), cosa che Giuseppe nega.

Anche Ciro Francavilla, fratello di Giuseppe e pentito dal dicembre 2023, ha parlato dell’agguato a Lanza, affermando di aver partecipato al summit tra i due boss rivali. Ciro ha dichiarato che Lanza voleva chiarimenti con Sinesi, convinto che fosse lui il mandante del tentato omicidio, ma durante l’incontro non capì se Sinesi avesse effettivamente ammesso la colpa. Per l’accusa, Ciro Francavilla conferma il racconto del fratello sul summit; per la difesa, invece, il fatto che Ciro non ricordi una frase così importante smentisce le affermazioni di Giuseppe. Inoltre, nelle sue prime dichiarazioni da pentito il 23 dicembre 2023, Ciro Francavilla parlando del ferimento di Lanza disse: “si mormorava che il mandante fosse Roberto Sinesi, ma non l’ho mai chiesto”, esprimendosi quindi in termini ipotetici.

Lo riporta La Gazzetta Del Mezzogiorno.