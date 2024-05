San Giovanni Rotondo. Il clima politico delle ultime settimane si è via via fatto sempre più incandescente.

Parole e commenti al fiele dopo interviste ospitate qua e là nelle varie redazioni giornalistiche locali dei tre candidati hanno mostrato quanto l’agone politico sia fortemente impregnato di quella competitività esasperata.

Ma c’è chi (in area centrista) invoca la calma, soprattutto per se, come spiega ai microfoni di StatoQuotidiano, Filippo Barbano, candidato sindaco con “La Svolta giusta”, coalizione che vede cinque liste civiche e il sostegno del MoVimento 5 Stelle, per il quale mantenere un certo distacco e una serenità d’animo appare cosa non facile.

“Siamo lavorando a tamburo battente e lo stiamo facendo in serenità, cercando di rispettare quello che ci eravamo proposti per essere propositivi e non fare critica.

Andiamo avanti per la nostra strada, i nostri competitor sono conosciuti, essendo già stat in amministrazione da diverso tempo, a differenza dei componenti la nostra compagine”, dichiara, commentando il clima politico in paese a pochi giorni in vista del voto.

“Siamo un gruppo di professionisti nuovi alla politica, anche se non disdegniamo l’esperienza di qualche amico che lavora con noi, ma stando nelle retrovie e non in prima fila. Stiamo cercando di mantenerci calmi, nonostante la presenza di alcune questioni come indicibile, mal tollerato dalla cittadinanza.



La comunità é stordita e illusa dai falsi proclami di chi parlava di riduzioni. Il nostro comune era stato inserito nella lista dei comuni virtuosi, sebbene la percentuale di riciclaggio é ancora un incognita. Si era paventato un 75% e, in virtù di ciò, avremmo dovuto avere dei benefici, ma così non è stato. I cittadini parlano di un aumento pari al 101%. Una vergogna”, ha commentato il medico di Casa Sollievo, parlando poi di un rush finale di campagna elettorale tutt’altro che agevole.

“Stiamo entrando nella fase calda, anche se mancano ancora alcuni giorni dal voto, cercheremo di sviluppare i temi cardine del nostro programma con serenità e forza d’animo”, ha concluso.