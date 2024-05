La vicenda risale all’8 agosto 2022. Le due amiche, in una vacanza post-diploma in Puglia, avevano conosciuto il 22enne quella stessa sera. Si erano fermate a chiedere informazioni sulla rivendita più vicina di tabacchi e lui si sarebbe offerto di accompagnarle per poi invitarle a casa sua. Lì, in via Sagarriga Visconti, si sarebbero consumati gli abusi. Due chiacchiere, un bicchiere di vino, un «gioco erotico». Poi la brutale aggressione, come ricostruita dai poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dalla pm Desirèe Digeronimo: violentate a turno per sessanta minuti, picchiate, derubate.