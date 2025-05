Affluenza in calo nei comuni del Foggiano: a mezzogiorno vota meno di un elettore su cinque

FOGGIA – Affluenza in netta flessione alle ore 12 di oggi, domenica 25 maggio, nei comuni della provincia di Foggia chiamati al voto per le elezioni amministrative. La rilevazione parziale conferma un calo generalizzato della partecipazione rispetto alla tornata precedente, con dati particolarmente preoccupanti nei centri maggiori. A Carapelle, la partecipazione rimane pressoché stabile con il 18,24% degli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne, a fronte del 18,60% registrato alla stessa ora nella scorsa tornata. Decisamente più marcato il calo a Castelluccio dei Sauri, dove l’affluenza è scesa dal 27,07% al 17,23%, segnando un crollo di quasi dieci punti percentuali.

Situazione opposta a Lesina, dove si registra un leggero incremento: 16,42% contro il 15,82% della precedente rilevazione di mezzogiorno. Drastico invece il calo a Orta Nova, dove si è passati dal 20,89% del passato al 14,32% odierno. Proprio in questo comune l’attesa è particolarmente alta, dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose avvenuto nel 2023. Sono quattro i candidati in corsa per la carica di sindaco.

Il quadro complessivo evidenzia una partecipazione elettorale al momento fiacca, con segnali di disaffezione diffusa, soprattutto nei centri più popolosi. Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Interno, tutti i comuni interessati hanno completato la trasmissione dei dati relativi a tutte le sezioni entro le ore 12:36. Le urne resteranno aperte fino alle 23:00 di oggi e riapriranno domani, lunedì 26 maggio, con chiusura definitiva alle 15:00. L’andamento dell’affluenza nelle prossime ore sarà decisivo per comprendere se il calo registrato nella prima parte della giornata troverà conferma anche alla chiusura dei seggi.

Lo riporta l’Immediato.net