Domenica 26 maggio 2024, alle ore 20:00, al “Monterisi” di Cerignola andrà in scena l’andata della semifinale playoff di Serie C tra Audace Cerignola e Pescara, un match dal sapore storico per entrambe le squadre. La posta in palio è altissima: il pass per la finalissima che vale la promozione in Serie B. Una sfida che promette spettacolo, emozioni e grande agonismo.

Il cammino verso la semifinale

Audace Cerignola, squadra pugliese allenata da Raffaele, arriva a questo appuntamento con il morale alle stelle. Il club gialloblù ha infatti superato l’insidiosa Atalanta Under 23, riuscendo a qualificarsi grazie a due pareggi che hanno premiato la miglior posizione in classifica ottenuta nella stagione regolare. Un risultato storico per una società giovane e ambiziosa, che sogna di scrivere una pagina memorabile del proprio calcio.

Dall’altra parte, il Pescara, guidato da Baldini, ha dimostrato grande solidità e determinazione. La squadra abruzzese ha dovuto faticare non poco per arrivare a questa semifinale, eliminando tre avversarie di tutto rispetto: Pianese, Catania e Vis Pesaro. Il percorso dei biancazzurri è stato una vera e propria prova di forza, dimostrando carattere e qualità importanti, caratteristiche che serviranno anche contro un avversario agguerrito come il Cerignola.

Dove vedere la partita: TV e streaming

Per tutti gli appassionati che vorranno seguire il match in diretta, la buona notizia è che la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW, per chi preferisce seguire il match da smartphone, tablet o pc.

La scelta di Sky come broadcaster conferma l’interesse crescente verso la Serie C, che negli ultimi anni sta attirando sempre più attenzione grazie a squadre emergenti e partite ricche di intensità e colpi di scena.

Probabili formazioni

La partita si preannuncia molto equilibrata e aperta a qualsiasi risultato, anche se la posta in gioco spinge entrambe le squadre a scendere in campo con il massimo della concentrazione.

Per Cerignola, Raffaele potrebbe schierare il suo classico 4-3-3, con il reparto offensivo pronto a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Tra i nomi più attesi spiccano quelli dei giocatori chiave, capaci di fare la differenza con velocità e tecnica.

Il Pescara, invece, dovrebbe rispondere con un modulo più accorto, probabilmente un 4-2-3-1 o 4-3-1-2, puntando sulla solidità difensiva e su rapide ripartenze. Baldini sa che per superare questo ostacolo servirà una prova di grande attenzione e sacrificio.

Un’occasione da non perdere

La semifinale playoff tra Audace Cerignola e Pescara rappresenta un momento cruciale per entrambi i club. Vincere questa partita significherebbe mettere un piede nella finale e avvicinarsi a un traguardo storico: la promozione in Serie B. Per il Cerignola sarebbe un risultato che consacrerebbe definitivamente la squadra nel panorama del calcio professionistico, mentre per il Pescara sarebbe la conferma di un progetto di rinascita e ambizione.

La gara, che si giocherà in un “Monterisi” pieno di tifosi e atmosfera vibrante, promette di essere una battaglia tattica e atletica, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per non lasciare nulla di intentato.

Orario, luogo e info

Data: domenica 26 maggio 2024

Orario: 20:00

Stadio: “Monterisi” di Cerignola

Canale TV: Sky Sport

Streaming: Sky Go, NOW

Se ami il calcio e vuoi vivere l’emozione di una sfida playoff che potrebbe entrare nella storia, non perdere questo appuntamento. Cerignola e Pescara sono pronte a darsi battaglia: chi riuscirà a spuntarla?